الشريف : الانتهاء من إنشاء 5 مدارس بإجمالي 82 فصلا بالإسكندرية

أعلن اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، أن هيئة الأبنية التعليمية بالمحافظة انتهت خلال الفترة من يناير وحتى يونيو الجاري من إنشاء 5 مدارس بإجمالي 82 فصلا وبتكلفة تقدر بنحو 57 مليونا و691 ألف جنيه، مضيفا أنه جار العمل على إنشاء 25 مدرسة أخرى بإجمالي 659 فصلا وبتكلفة تقدر بنحو 302 مليون جنيه.

وأكد الشريف أن المحافظة تعمل بجميع أجهزتها لتوفير مناخ مناسب لأبنائنا الطلاب وتسعى جاهدة لتطوير الخدمات التعليمية المقدمة لهم، خاصة فيما يختص بالتوسع فى بناء مدارس جديدة وزيادة عدد الفصول، للحد من تكدس الطلاب بالفصول لا سيما فى المناطق الأشد احتياجا لوجود مدارس.

ومن جانبه؛ أوضح المهندس أحمد عبد الكريم مدير هيئة الأبنية التعليمية في المحافظة، أن المدارس التي تم صيانتها على مستوى المحافظة خلال الأشهر الـ 6 الماضية بلغت 19 مدرسة بإجمالي تكلفة تقدر بـ 50 مليونا و237 ألف جنيه، مشيرا إلى أنه يت صيانة 35 مدرسة أخرى بإجمالي تكلفة 116 مليونا و741 ألف جنيه.