الانتهاء من إنشاء وإصلاح محاور ربط ميناءي الإسكندرية والدخيلة بشبكة الطرق (صور)

انتهت هيئة ميناء الإسكندرية من تنفيذ مشروعات الطرق الخاصة بخروج ودخول الشاحنات من مينائي الإسكندرية والدخيلة إلى شبكة الطرق، خاصة الطريق الدولي الساحلي والطريق الصحراوي.

وفي هذا الصدد أكدت هيئة ميناء الإسكندرية، أنها انتهت من صيانة ورفع كفاءة محور 27 بنسبة 100% حيث تم الانتهاء من صيانة ورفع كفاءة الكوبرى القائم وإصلاح فواصله بطول 2.2 كم.

وقد تم انشاء الكوبري خلال الفترة ما قبل 2005، ويعد من الإنجازات الرائعة التي تمت في ميناء الإسكندرية، حيث تم بناء هذا الكوبري ليسهل عملية النقل من داخل الميناء إلى الطريق الدولي وبالتالي إلى الطريق الزراعي والصحراوي والعكس مباشرة لتحقيق السيولة المرورية داخل مدينة الاسكندرية وتخفيف الضغط المروري.



إلا أن الكوبري توقف عن العمل وأداء مهمته منذ عام 2007 بسبب سقوط كتلة خرسانية من مخرج الكوبري، مما أدي لمعاناة سائقي سيارات النقل الثقيل وحدوث تكدس مروري بمناطق القباري والورديان والمكس غرب الإسكندرية.

كما انتهت هيئة ميناء الإسكندرية من إنشاء محور 54 بطول 2.2 كم وذلك لتسهيل خروج الشاحنات من الميناء وتفادي حدوث التكدسات المرورية بشارع المكس ( تنفيذ النيل العامة للطرق والكباري احدى شركات وزارة النقل).

وتم تنفيذ مشروع إنشاء وصلة حرة تربط ميناء الإسكندرية بالطريق الدولى الساحلى السريع بمنطقة باب 54 (كوبرى 54) عبر شركة النيل العامة للطرق والكبارى، ويبلغ طولها 2.3 كم وعرضها 17.6 متر وتكلفتها الإجمالية 905 ملايين جنيه.

و يحقق المشروع سيولة مرورية وعمليات نقل البضائع من ميناء الإسكندرية حتى الطريق الدولى، وتخفيف الزحام والضغط المرورى بشارع المكس ومنطقة الورديان والقضاء على تكدس سيارات النقل الثقيل فى الشوارع العامة بغرب الإسكندرية.

كما تم الانتهاء من مشروع محور الدخيلة بطول 4.5 كم حيث بلغت نسبة تنفيذه 100% وذلك لتخفيف الحمل المروري علي الطرق الداخليه وحل مشاكل الإزدحام بمنطقة غرب الإسكندرية بعدد 3 حارات لكل اتجاه.

وتبلغ تكلفة المشروع 460 مليون جنيه، وبدأت الشركة المنفذة استلام المشروع بتاريخ 21 مايو لعام 2014، ويتكون المشروع من طريق أرضى بطول 2500 متر طولى، وكوبرى علوى بطوال 1000 متر، وكوبرى علوى أعلى محور التعمير بطول 550 متر طولى.

والكوبرى تم إنشاؤه بطريقة مؤمنة بالكامل من الناحية الإرشادية والإضاءة وعلامات الإرشاد والخدمات وربطه بالطرق الأخرى، وهى اعتبارات تم الأخذ بها لنجاح المشروع.

وواجهت هيئة ميناء الإسكندرية عدد من التحديات لانجاز إنشاء كوبرى الدخيلة خلال مدة زمنية قصيرة ومنها وجود قسم شرطة الدخيلة بجوار الكوبرى مما يشكل خطورة كبيرة، وتم إزالة كافة المعوقات .

وكان الهدف من انشاء وصلة حرة لربط ميناء الدخيلة بالطريق الدولى الساحلى بهدف حل الاختناقات الحالية فى مخارج ومداخل الميناء والتى تؤدى إلى اختناقات مرورية بطريق الإسكندرية العجمى كما تقلل الاستفادة المثلى بإمكانات الميناء الكبيرة.

كما يعمل المحور على رفع كفاءة الحركة من وإلى ميناء الدخيلة، بالاضافة إلى أن المشروع يستهدف نقل حركة الميناء والمنطقة الصناعية والتى تصل الى 3500 شاحنة يوميا حالياً متوقع أن تصل إلى 5 آلاف شاحنة إلى الطريق السريع (الطريق الدولي) مباشرة دون المرور بالمناطق السكنية التى لا تستوعب حركة النقل الثقيل وتؤدى إلى وقوع بعض الحوادث وتوقف حركة المرور فى مناطق الدخيلة والعجمى بالبيطاش.

كما تم الانتهاء من إنشاء كوبري كم21 بتقاطع الذراع البحري مع الطريق الدولي الساحلي حيث تم الانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولي بإنشاء كوبري اتجاه واحد بطول 1250 مترا بعدد 3 حارات مرورية لتسهيل حركة القادم من الإسكندرية والقاهرة، وكوبري دوران بطول 840 مترا بعدد 2 حارة مرورية لصالح القادم من الإسكندرية ومتجه إلي القاهرة الإسكندرية الصحراوي.

كما أن المشروع يعد جزء من تطوير منطقة العجمي لحين التطوير الشامل للمنطقة بعد الإنتهاء من تخطيط المرحلة الثالثة لمترو الأسكندرية المخطط وصولها إلي العجمي.