الانتهاء من إنشاءات وحدة معالجة رواسب الصرف الصحي بمحطة شرق الإسكندرية

«بطاقة ٨٠٠ ألف متر مكعب يوميا».. وبدء التشغيل بحلول ديسمبر المقبل

تنفذ شركتا سويز الفرنسية والمقاولون العرب الأعمال الإنشائية لمشروع إنشاء وحدة معالجة رواسب مياه الصرف الصحي بمحطة معالجة مياه شرق الإسكندرية لصالح الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، وقدمت الوكالة الفرنسية للتنمية تمويل لصالح المشروع بقيمة ٥٠ مليون يورو ؛ فيما بلغت تكلفته الإجمالية نحو ٥٦ مليونا .

وقال اللواء إبراهيم منصور ، رئيس منطقة الإسكندرية بالجهاز التنفيذي لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي ، إن هناك تعاونا مع الوكالة الفرنسية منذ ١٠ سنوات ، مضيفا أن مشروع المحطة يقوم على معالجة ٥٠٪ من حجم مياه الصرف الصحي في محافظة الإسكندرية لإنتاج مياه معالجة ثنائية تستخدم لصالح منتجات غير آدمية كزراعة الزيوت والأشجار والأزهار والغابات.

وأشار إلى أنه منذ ٦ سنوات انتهت المرحلة الأولى من المشروع لمعالجة مياه الصرف الصحي ابتدائيا وحاليا يحري العمل في المرحلة الثانية منه” وهي الوحدة” والتي تتم بالتعاون مع الوكالة الفرنسية للتنمية لمعالجة مادة الحمأة وهي أحد المخلفات الناتجة عن عملية المعالجة وتستهدف تلك العملية جعل باقي المخلفات آمنة ليتم استخدامها في توليد الطاقة الكهربائية.

ويصل إجمالي قدرة المحطة إلى ٨٠٠ ألف متر مكعب يوميا من كميات مياه الصرف الصحي التي يتم تجميعها ومعالجتها.

وأشار أن العائد من تنفيذ المرحلة الثانية للمشروع بيئي وصحي فضلا عن إنتاج الكهرباء.

ويعتبر المحطة ثاني أكبر محطة من نوعها في مصر لمعالجة مياه الصرف الصحي بعد محطة الجبل الأصفر في القاهرة ؛ إذ ستستعمل المخلفات بعد المعالجة في إنتاج غاز الميثان “البيوجاز” بما يتراوح بين ١١٠ آلاف إلى ١٦٠ ألق كيلو وآت / الساعة في اليوم الواحد الذي يستخدم لتشغيل ٥٠٪ من كهرباء المحطة، فضلا عن استخدامه في مصانع الأسمنت.

وصرحت عتيقة بن ماجد، مسئول برنامج لدى الوكالة الفرنسية ، لـ “المال” بأنه تم الانتهاء الإنشاءات للوحدة ، مضيفة أنهم في مرحلة اختبار تجريبي لها وسيتم البدء في التشغيل بحلول ديسمبر المقبل.

وأضافت أنه من المقرر أن تقوم الوكالة بالإشراف على التشغيل لمدة عامين بالتعاون مع الجهاز التنفيذي والشركات المنفذة للمساعدة في صيانة المحطة ومواجهة مشكلات التشغيل.

جاء ذلك في جولة نظمتها الوكالة لعدد من الصحفيين في المشروع.

ويهدف المشروع إلى إنشاء وحدة لمعالجة رواسب مياه الصرف الصحي تعمل بخاصية الهضم اللاهوائي ” المعروفة باسم الغاز الحيوي” بمحطة المعالجة وستتضمن المحطة خزانا وعدادات غاز ووحدة توليد مشترك للطاقة.

ويتمثل الهدف من المشروع تقليل كمية رواسب مياه الصرف الصحي بمحطة معالجة مياه شرق الإسكندرية، كما تشمل أهداف المشروع تقليل أثر معالجة مياه الصرف الصحي وتحقيق التوازن الاقتصادي المطلوب داخل المحطة والحد من الأضرار التي يتعرض لها سكان المناطق المجاورة للمحطة ومدفن النفايات القائم.

ومن المتوقع أن تنخفض كمية رواسب مياه الصرف الصحي المنتجة بنسبة تتراوح بين ٣٠ إلى ٣٥٪؜ فضلا عن بيع رواسب مياه الصرف الصحي المعالجة إليّ المزارعين كسماد.

وقد بدأ تنفيذ المشروع ٢٤ أكتوبر ٢٠١٧.