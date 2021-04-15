استثمار

الانتهاء من أعمال ترميم قبة قانصوه أبو سعيد وأعمال تنسيق موقعها العام (صور)

انتهت وزارة السياحة والآثار بالتعاون مع وزارة الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، من مشروع ترميم قبة السلطان قانصوه أبو سعيد بالقرافة الشرقية للمماليك وتنسيق الموقع العام لها. وأوضح العميد مهندس هشام سمير مساعد وزير السياحة والآثار للمشروعات الأثرية والمتاحف والمشرف على…

دعاء محمود 7:33 م, الخميس, 15 أبريل 21 7:33 م, الخميس, 15 أبريل 21

شارك الخبر مع أصدقائك

انتهت وزارة السياحة والآثار بالتعاون مع وزارة الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، من مشروع ترميم قبة السلطان قانصوه أبو سعيد بالقرافة الشرقية للمماليك وتنسيق الموقع العام لها.

وأوضح العميد مهندس هشام سمير مساعد وزير السياحة والآثار للمشروعات الأثرية والمتاحف والمشرف على مشروع القاهرة التاريخية، أنه تم الانتهاء من أعمال الترميم الإنشائي والمعماري للقبة.

وتابع والذى تضمنت تدعيم الحوائط والأساسات، وأعمال تنظيف وترميم واجهات القبة الأربعة ومنطقة انتقال خوذة القبة وهلالها النحاسي، وتركيب الشبابيك الجصية المعشقة بالزجاج الملون لتغشية شبابيك رقبة القبة والقندليات مما أضفى على القبة وأنارتها من الداخل طابعها الأصيل بألوان ساهمت فى اظهار عناصرها المعمارية بشكل مميز.

اقرأ أيضا  رئيس الوزراء يلتقى ممثلي مكاتب استشارية كُبرى لتطوير منطقة الفسطاط

كما تم تركيب نظام إضاءة جديد داخلية وخارجية للقبة، بالإضافة الى أعمال الترميم الدقيق حيث تم الانتهاء من ترميم المحراب والقبة من الداخل، وكافة الرنوك والأشرطة الكتابية المزخرفة بهم وتنظيفها وتثبيت ألوانها وإظهارها، مع مراعاة الأصول الفنية والأثرية المتبعة.

أما عن أعمال تنسيق الموقع العام المحيط بالقبة، فأوضح العميد أنها شملت تبليط ورصف المنطقة ووضع أحواض نباتات ملائمة لطبيعة الأثر وتركيب اللوحات التعريفية الخاصة بالقبة بالإضافة إلى تركيب كاميرات للمراقبة.

اقرأ أيضا  «الكيماوية» تخطط لإنشاء مصنع لإنتاج أجهزة التعقيم بالأوزون

ومن جانبه أشار د. أسامة طلعت رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية، إلي أن قبة السلطان قانصوه أبو سعيد أنشئت عام904 هجرية /١٤٩٨ميلادية علي يد السلطان المملوكى الجركسي قانصوة أبو سعيد فى نفس عام تسلمه للسلطنة لتكون مدفنا له. ولكنها عرفت مؤخرا “بقبة الغفير” لأنها كان تستخدم كسكن لحارس المنطقة “الغفير” وسميت الترب التى تقع حولها بنفس الاسم “ترب الغفير”.

اقرأ أيضا  السفير كريستيان برجر رئيس وفد الاتحاد فى مقابلة مع «المال»: مليار يورو محفظة المنح المقدمة لمصر من» الاتحاد الأوروبى»

جدير بالذكر أن جميع الأعمال تمت تحت إشراف الإدارة العامة للقاهرة التاريخية وقطاع الآثار الإسلامية والقبطية بوزارة السياحة والآثار، والجهاز التنفيذي لتجديد أحياء القاهرة الفاطمية بوزارة الإسكان.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم دعاء محمود

ملف الكاتب دعاء محمود

اقرأ أيضاً

صندوق استثمار A15 يمنح تمويل 2 مليون جنيه لتطبيق لافيري للتنظيف الجاف‎

منى عبدالباري 3:53 م, الخميس, 15 أبريل 21

وزيرا الزراعة و الإنتاج الحربي يبحثان دفع الأداء فى مراكز تجميع الألبان ووضع آليات التركيب والاستلام

أحمد اللاهوني 2:59 م, الخميس, 15 أبريل 21

وزير قطاع الأعمال يلتقي رئيس الاتحاد العربي للاستثمار والتطوير العقاري لبحث فرص التعاون

عصام عميرة 11:53 ص, الخميس, 15 أبريل 21

رئيس الوزراء يلتقى ممثلي مكاتب استشارية كُبرى لتطوير منطقة الفسطاط

صفية حمدي 11:17 ص, الخميس, 15 أبريل 21

السفير كريستيان برجر رئيس وفد الاتحاد فى مقابلة مع «المال»: مليار يورو محفظة المنح المقدمة لمصر من» الاتحاد الأوروبى»

سمر السيد 9:44 ص, الخميس, 15 أبريل 21

«الاتحاد الأوروبى» يعتمد استراتيجية جديدة مع مصر منتصف العام الجارى

سمر السيد 9:43 ص, الخميس, 15 أبريل 21