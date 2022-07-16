الانتهاء من أعمال الرصف بـ 10 طرق بتكلفة تتخطى 134 مليون جنيه

أكد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، أنه جارٍ العمل على إنهاء كافة أعمال الرصف، ورفع كفاءة الطرق وعمل الصيانة الدورية لها ضمن الخطة الاستثمارية للمحافظة لتحقيق السيولة المرورية، وتحسين ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأضاف إلى جهود مديرية الطرق والنقل بالبحيرة خلال يونيو الماضي والتى أسفرت عن الانتهاء من أعمال الرصف بـ 10 طرق وإدراج ٤ مشروعات جديدة بتكلفة إجمالية تتخطى 134 مليون جنيه، وذلك من خلال استكمال رصف طريق جسر ترعة فرهاش بالدلنجات بطول 4 كم بتكلفة 5.2 مليون، واستكمال رصف طريق الحدين – العزيمة الواصل بين مركزي كوم حمادة وبدر بطول 3.6 كم بتكلفة 11.3 مليون جنيه.

كما تم رصف طريق جزيرة نكلا العنب – كفر عوانة إيتاي البارود بطول 2.5 كم بتكلفة 4.6 مليون جنيه، فيما تم رصف طريق إيتاي البارود – أمليط بطول 2 كم بتكلفة 2.76 مليون جنيه، واستكمال رصف طريق جسر مصرف شبراخيت بالرحمانية بطول 3.5 كم بتكلفة 8 مليون جنيه.

فيما تم استكمال رصف طريق سندرينا المحمودية بطول 2.1 كم بتكلفة 3.8 مليون جنيه، واستكمال رصف طريق شبراخيت – إيتاي البارود بطول 3.5 كم بتكلفة 9 مليون جنيه، كما تم رصف أسفل نفق مياح على الطريق الدولي حتى طريق رشيد – إدكو بطول 2.2 كم بتكلفة 19 مليون جنيه، وكذا استكمال رصف طريق النشو – الجدية برشيد بطول 2 كم بتكلفة 8.6 مليون جنية، بالإضافة الى رصف طريق محور الصيرفي بطول 3.2 كم بتكلفة 9.7 مليون جنية.

كما تم إدراج 4 مشروعات رصف بالخطة الاستثمارية الجديدة وتشمل استكمال تطوير كورنيش دمنهور بتكلفة 18 مليون جنية، واستكمال تطوير كورنيش دمنهور بداية من مدرسة حمدي سلامة فى اتجاه محور المحمودية بطول 1.5 بتكلفة 28 مليون جنيه، كما تم إنشاء كوبري على ترعة القناوي بأبو حمص بتكلفة 2.85 مليون جنية، واستكمال تطوير ورفع كفاءة الطريق المؤدي إلى قرية زاوية صقر بداية من المستشفى حتى زاوية صقر بطول 2.5 كم بتكلفة 4 ملايين جنية.