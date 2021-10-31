الانتصار الثاني تواليًا.. الأهلي يكسر شفرة «البنك» بأقدام محمد شريف

استطاع الأهلي تحقيق الفوز الثاني على التوالي بهدف نظيف على حساب البنك الأهلي، خلال المباراة التي أقيمت بين الفريقين، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري المصري الممتاز. ونجح محمد شريف في تسجيل هدف المباراة الوحيد، بعد استغلاله ارتداد تسديدة…

استطاع الأهلي تحقيق الفوز الثاني على التوالي بهدف نظيف على حساب البنك الأهلي، خلال المباراة التي أقيمت بين الفريقين، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ونجح محمد شريف في تسجيل هدف المباراة الوحيد، بعد استغلاله ارتداد تسديدة عمرو السولية من يد الحارس محمود الزنفلي، ليضعها بسهولة في المرمى.

وبهذا الهدف، يحقق الأهلي الفوز الأول على حساب البنك الأهلي منذ صعود الفريق للدوري الممتاز الموسم الماضي، بعدما انتهت مواجهتي الفريقين الموسم المنقضي بنتيجة التعادل السلبي، والتعادل الإيجابي 1-1.

ولعب النادي الأهلي بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: علي لطفي.

خط الدفاع: علي معلول وأيمن أشرف وبدر بانون ومحمد هاني.

خط الوسط: حمدي فتحي وعمرو السولية وأكرم توفيق.

خط الهجوم: محمد مجدي أفشة ولويس ميكيسوني وبيرسي تاو.

وشارك كل من أحمد عبدالقادر، حسين الشحات، عمار حمدي ومحمد شريف خلال أحداث الشوط الثاني.

وبهذه النتيجة، يتصدر الأهلي من جديد ترتيب جدول الدوري برصيد 6 نقاط بالتساوي مع كل من بيراميدز والزمالك، وقبل أيام قليلة على مواجهة الأخير في قمة الجولة الثالثة يوم الجمعة المقبل، على ستاد القاهرة الدولي.