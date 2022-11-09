الانتخابات النصفية تصعد بالأسهم الأمريكية الأربعاء

صعدت مؤشرات الأسهم الأمريكية مجدد، في الوقت الذي تواجه في الناخبون الأمريكيون أمس الثلاثاء، إلى صناديق الاقتراع في انتخابات التجديد النصفي التي ستقرر توازن القوى في الكونجرس قبل النصف الثاني من ولاية الرئيس جو بايدن.

وفي تمام الساعة 10:25 بتوقيت شرق الولايات المتحدة (15:25 بتوقيت جرينتش)، صعد مؤشر داو جونز الصناعي 290 نقطة أو 0.9%، بينما ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.5% وارتفع مؤشر ناسداك المركب بنسبة 0.4%.

ومع وجود رئيس ديمقراطي في البيت الأبيض، واحتمال أن يميل الكونجرس لصالح الجمهوريين في غرفة واحدة على الأقل إن لم يكن في الغرفتين التشريعيتين، سيخلق ذلك وضعًا يؤدي إلى الجمود السياسي، وقد يفضل المستثمرون ذلك إذا منع التغييرات الكبيرة في السياسة من المضي قدمًا.

ويمكن للأغلبية الجمهورية في كلا المجلسين أن تفرض رقابة على الإنفاق والأولويات التنظيمية من قبل إدارة بايدن. كما يمكن أن يعيق تقدم المصادقات القضائية في مجلس الشيوخ.