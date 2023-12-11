الانتخابات الرئاسية 2024.. رابط الاستعلام عن اللجنة الانتخابية بالرقم القومي

أتاحت الهيئة الوطنية للانتخابات موقعا إلكترونيا يمكن من خلاله الاستعلام عن اللجنة الانتخابية بالرقم القومي 2024، حيث توجه المصريون إلى صناديق الاقتراع، على مدار 3 أيام، للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024 التي من المتوقع أن يفوز فيها الرئيس عبد الفتاح السيسي بولاية ثالثة.

بوابة «المال نيوز» تستعرض من خلال التقرير التالي كيفية الاستعلام عن اللجنة الانتخابية بالرقم القومي 2024 خلال اليوم الثالث للتصويت في الانتخابات الرئاسية التي تجرى حاليا في جميع محافظات الجمهورية لاختيار رئيس الجمهورية خلال الفترة الرئاسية القادمة؛ للمشاركة في تطوير وبناء الوطن خلال الـ 6 سنوات المقبلة.

الانتخابات الرئاسية 2024.. الاستعلام عن اللجنة الانتخابية بالرقم القومي 2024

أتاحت الهيئة الوطنية للانتخابات موقعا إلكترونيا يمكن من خلاله الاستعلام عن اللجنة الانتخابية بالرقم القومي 2024 من خلال هذا الرابط حيث يتأكد الناخب من كتابة رقمه القومي في البطاقة المكون من 14 رقم ويضغط على كلمة استعلم ويظهر مكان اللجنة التي سيدلي فيها بصوته في الانتخابات والتي غالبا ما ستكون في محيط سكن الناخب وفقا لأوراق ثبوت الشخصية.

ويمكن أيضا الاستعلام عن اللجنة الانتخابية من خلال الوسائل المتاحة للاستعلام والتي توفرها الهيئة الوطنية للانتخابات سواء بإرسال رسالة عبر الرقم 1515 فيها رقم القومي للناخب ويستقبل رسالة بمكان الإدلاء بصوته في الانتخابات أو من خلال رقم خدمة دليل التليفونات عبر الرقم 140.

آخر أيام التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024

تغلق اللجان الانتخابية في الانتخابات الرئاسية 2024 بمختلف محافظات الجمهورية في مساء الساعة التاسعة مساء يوم الثلاثاء الموافق 12 ديسمبر 2023 وفقا لتصريحات اللجنة الوطنية للانتخابات أن فترة التصويت في الداخل من يوم 10 – 12 ديسمبر الجاري.

وتجرى عملية الفرز داخل اللجان الفرعية ومنها إلى اللجان العامة في كافة محافظات الجمهورية ويتم تجميع كافة الأصوات لكل مرشح من المرشحين للرئاسة والإعلان عنها بشكل رسمي من خلال اللجنة الوطنية للانتخابات في موعد أقصاه يوم 18 ديسمبر عقب البت في الطعون المقدمة على ان تنشر النتيجة بأسماء وأرقام كل مرشح في الجريدة الرسمية بشكل رسمي.

أسماء المرشحين للانتخابات الرئاسية 2024

1 – المرشح عبد الفتاح سعيد حسين خليل السيسي وشهرته عبد الفتاح السيسي رمزه الانتخابي النجمة.

2 – المرشح محمد فريد سعد زهران وشهرته فريد زهران رمزه الانتخابي الشمس.

3 – المرشح عبد السند حسن محمد يمامة وشهرته عبد السند يمامة رمزه الانتخابي النخلة.

4 – المرشح حازم محمد سليمان محمد عمر وشهرته حازم عمر رمزه الانتخابي السلم.

المصريون يتوجهون إلى صناديق الاقتراع في انتخابات تخيم عليها حرب غزة

يواصل المصريون زحفهم إلى صناديق الاقتراع، للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية التي من المتوقع أن يفوز فيها عبد الفتاح السيسي بولاية ثالثة في الوقت الذي تواجه فيه البلاد أزمة اقتصادية وحرباً على حدودها مع غزة.

ويمنح الفوز الرئيس عبدالفتاح السيسي ولاية مدتها ست سنوات، تتمثل الأولويات العاجلة خلالها في ترويض التضخم شبه القياسي وإدارة النقص في العملة الأجنبية ومنع امتداد الصراع بين إسرائيل و(حماس) في غزة.

وتبدأ عملية التصويت في التاسعة صباحا وتستمر حتى التاسعة مساء (0700-1900 بتوقيت جرينتش) على مدى ثلاثة أيام، ومن المقرر إعلان النتائج 18 ديسمبر الجاري.

وحثت السلطات والمعلقون في وسائل الإعلام المحلية، المصريين على الإدلاء بأصواتهم.

الانتخابات الرئاسية 2024.. تغييرات اقتصادية

ويقول بعض المحللين إن الانتخابات، التي كان من المتوقع إجراؤها في أوائل عام 2024، تم تقديم موعدها حتى يمكن تنفيذ التغييرات الاقتصادية.

وأوضح صندوق النقد الدولي يوم الخميس الماضي، أنه يجري محادثات مع مصر للاتفاق على تمويل إضافي في إطار برنامج قروض قائم بقيمة ثلاثة مليارات دولار أمريكي، والذي تعثر بسبب تأخر مبيعات أصول الدولة والتحول الموعود نحو سعر صرف أكثر مرونة.

وقال هاني جنينة، كبير الاقتصاديين في القاهرة كابيتال للاستثمارات المالية، وهو بنك استثماري: “تشير جميع المؤشرات إلى أننا سنتحرك بسرعة كبيرة بعد الانتخابات فيما يتعلق بالمضي قدماً في برنامج الإصلاح الذي حدده صندوق النقد الدولي”.