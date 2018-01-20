الانتخابات الرئاسية ونتائج مؤتمر حكاية وطن.. أهم موضوعات التوك شو الليلة

رحاب صبحى حمادة هلال مع "أبلة فاهيتا" على CBCيحل النجم حمادة هلال، ضيفًا على برنامج "أبلة فاهيتا لايف من الدوبلكس"، فى الحادية عشرة مساء، وهو البرنامج الذى تقدمه الدمية الشهيرة أبلة فاهيتا يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع على شاشة قناة CBC.ويقدم حمادة مجموعة من أشهر أغنياته فى قالب كو

رحاب صبحى



حمادة هلال مع “أبلة فاهيتا” على CBC



يحل النجم حمادة هلال، ضيفًا على برنامج “أبلة فاهيتا لايف من الدوبلكس”، فى الحادية عشرة مساء، وهو البرنامج الذى تقدمه الدمية الشهيرة أبلة فاهيتا يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع على شاشة قناة CBC.

ويقدم حمادة مجموعة من أشهر أغنياته فى قالب كوميدى، كذلك يظهر فى فترة الأسئلة المحرجة مع الدمية “كارو” ابنة “فاهيتا”.

صبا مبروك فى SNL بالعربي على ON E



يستضيف برنامج “snl بالعربى” على شاشة قناة on e فى الحادية عشرة والنصف، النجمة صبا مبارك، فى حلقة جديدة، تقدم فيه العديد من الاسكتشات الكوميدية مع فريق عمل البرنامج، حيث تقوم فيها بأداء أكثر من شخصية، منها السيدة العجوز، العروسة والذبابة، كما يحل أيضًا النجم مدحت صالح ضيفًا على الحلقة، ويغنى مجموعة من أفضل وأشهر أغنياته.

برنامج Saturday Night Live بالعربى يشارك فى تقديمه كل من شادى ألفونس، وخالد منصور، ومحمد الليثى، ونور قدرى، ونانسى صالح، وأحمد سلطان، وعلوى الحسينى، وتونى ماهر، وإسلام إبراهيم، وإنتاج طارق الجناينى، وإشراف عام أحمد الجناينى، وإخراج عمرو صل

وقائع الانتخابات الرئاسية في “بين السطور” على ON LIVE



يناقش برنامج “بين السطور”، الذي تقدمه الإعلامية أمانى الخياط، عبر فضائية “ON Live” فى السابعة مساءً، وقائع الانتخابات الرئاسية المقبلة، بعد إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي، ترشحه لرئاسة الجمهورية لفترة ثانية، فى مؤتمر حكاية وطن.

وتتحدث الإعلامية أماني الخياط، من خلال برنامج بين السطور، عن أسرار المرشحين فى الانتخابات الرئاسية المقبلة، ودور مؤسسات الدولة فى الوقوف على الحياد بين المرشحين، وكذلك دور الشعب المصرى، في اختيار المرشح الأنسب لرئاسة مصر.

وتعرض أماني الخياط، خلال البرنامج أبرز تصريحات الرئيس السيسي، ودلالة تلك التصريحات فى ذلك الوقت، فى قراءة لما بين سطور خطابات الرئيس السيسى الأخيرة، وتستقبل خلال الحلقة عدد من الاتصالات الهاتفية للخبراء والمتخصصين فى الشأن العام.

نتائج مؤتمر “حكاية وطن” على الفضائية المصرية في “مباشر من مصر”



يستضيف برنامج “مباشر من مصر” على القناة الأولى فى الخامسة مساءً، عماد الدين حسين رئيس تحرير جريدة الشروق، حيث يقدم تحليلًا للصحافة المحلية والعربية والعالمية، كما يستضيف البرنامج، فى الفقرة الثانية يتحدث الدكتور إبراهيم فوزى وزير الصناعة الأسبق حول ” نتائج مؤتمر حكايه وطن ” الحلقة تقديم محمد الجندى ومنه الشرقاوى ويرأس تحريره عبدالناصرالبنا.

نيللي كريم في “بيومى أفندي” على DMC



تحل الفنانة نيللي كريم، الليلة، ضيفة على برنامج “بيومي أفندي”، المذاع في التاسعة مساءً، على قناة dmc، وتتحدث نيللي خلال الحلقة، عن المواقف الكوميدية التي لا تُنسى في مشوارها الفني وحياتها العادية، وعن أحدث أعمالها الفنية. البرنامج تقديم بيومى فؤاد.