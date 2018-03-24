الانتخابات الرئاسية ومؤتمر البحث العلمى أهم فقرات التوك شو الليلة

رحاب صبحى : تشهد برامج التوك شو الليلة، مناقشة عدد من القضايا والأحداث، أبرزها الانتخابات الرئاسية ومؤتمر البحث العلمي الذي افتتحه الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم وتستعرض المال أبرز خريطة قضايا وضيوف برامج التوك شو الليلة على النحو التالي: الانتخابات الرئاسية موضوع "الحياة اليوم"

رحاب صبحى :

تشهد برامج التوك شو الليلة، مناقشة عدد من القضايا والأحداث، أبرزها الانتخابات الرئاسية ومؤتمر البحث العلمي الذي افتتحه الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم

وتستعرض المال أبرز خريطة قضايا وضيوف برامج التوك شو الليلة على النحو التالي:

الانتخابات الرئاسية موضوع “الحياة اليوم”



يفتح خالد أبو بكر، فى برنامج “الحياة اليوم”، فى السابعة مساءً على قناة الحياة ، ملف الانتخابات الرئاسية التى ينطلق التصويت فيها الاثنين ويستمر حتى الأربعاء، وضرورة مشاركة المصريين فيها بكثافة.

ويستضيف خالد أبو بكر فى الحلقة، الكاتب الصحفى على حسن رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط، والكاتب الصحفى خالد ميرى رئيس تحرير الأخبار وعضو مجلس نقابة الصحفيين، والصحفى إسلام عفيفى رئيس تحرير مجلة أخبار النجوم.

وزير الشباب والرياضة فى “كل يوم” على on e



يستضيف برنامج “كل يوم” فى الثامنة مساءً ، للإعلامى عمرو أديب، المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة.

ويتحدث المهندس خالد عبد العزيز، عن قانون الرياضة الجديد، موقفه من روابط الألتراس، وأزمة نادى الزمالك بعد تعيين لجنة لإدارة الشئون المالية بالقلعة البيضاء بناء على طلب النيابة العامة.

كما يتطرق اللقاء إلى خطة الوزير لإعادة الجماهير للملاعب تدريجيًا، ولماذا يهتم بدور الأفلام والمسلسلات فى توعية الشباب، واقتراحات الوزير لتمويل مراكز الشباب.

الأوضاع السياسية والاجتماعية فى “نقطة تماس” على on live



يعرض برنامج “نقطة تماس”، للإعلامى يوسف الحسينى، على قناة ON Live فى الحادية عشر مساءً شهادة لإحدى الصحفيات الفرنسيات والتى عاشت فى قطر لمدة عامين، عن الأوضاع السياسية والاجتماعية بقطر فى ظل نظام الحمدين.

يشار إلى أن الصحفية الفرنسية تعمل فى ملحقية السفارة الفرنسية فى الدوحة.



مؤتمر البحث العلمى فى “مباشر من مصر” على الفضائية



يستضيف برنامج ” مباشر من مصر ” على قناة الفضائية المصرية فى السابعة مساءً ، عماد الدين حسين رئيس تحرير جريدة الشروق.

ويتحدث عن أهم الاخبار الصادرة اليوم فى الصحافة المحلية والعربية والاجنبية.

كما يدور النقاس حول مؤتمر البحث العلمى وأنفجار شارع المعسكر الرومانى بالاسكندرية الذى حدث اليوم والفقرة الثانية يتحدث الكاتب الصحفى أيمن عقيل ايمن عقيل احد المشرفين على الانتخابات من مؤسسة ماعت التى تراقب على الانتخابات البرنامج تقديم منة الشرقاوى ومحمد الجندى .