الانتخابات الرئاسية ورمضان صبحى نجم المنتخب.. أهم ضيوف توك شو الليلة

رحاب صبحىملف العلاقات المصرية الأفريقية بعد الانتخابات الرئاسية فى "مساء دريم"تستضيف الإعلامية منة فاروق، من خلال برنامجها "مساء دريم" فى العاشرة مساءً، النائب مصطفى الجندي رئيس لجنة العلاقات الأفريقية بالبرلمان. ويتحدث، خلال الحلقة، عن ملف العلاقات المصرية الإفريقية بعد الانتخابات الرئاس

رحاب صبحى

ملف العلاقات المصرية الأفريقية بعد الانتخابات الرئاسية فى “مساء دريم”

تستضيف الإعلامية منة فاروق، من خلال برنامجها “مساء دريم” فى العاشرة مساءً، النائب مصطفى الجندي رئيس لجنة العلاقات الأفريقية بالبرلمان. ويتحدث، خلال الحلقة، عن ملف العلاقات المصرية الإفريقية بعد الانتخابات الرئاسية، والأدوات التى تمتلكها مصر لتوطيد علاقاتها مع دول القارة السمراء، كما يتحدث عن ترشحه لرئاسة البرلمان الأفريقى عن دول شمال أفريقيا فى الانتخابات المقرر عقدُها مايو المقبل.

وفي نفس الحلقة يفتح ملف الرفق بالحيوان في مصر وأزمة قتل حيوانات الشوارع وذبح الحمير، وماذا عن التعامل مع الحيوانات البرية داخل حدائق الحيوانات والمرافق الأخرى والمجازر، ودور المجتمع المدني في التنسيق مع الجهات المعنية للتعامل مع الحيوانات بطرق رحيمة تتوافق مع الأديان السماوية والمبادئ الإنسانية.

يشاركها فى النقاش الدكتور حامد عبد الدايم المتحدث باسم وزارة الزراعة، والدكتور عبد الله النجار عضو مجمع البحوث الإسلامية، ومنى خليل نائب رئيس الاتحاد المصري لجمعيات الرفق بالحيوان، ودينا ذو الفقار الناشطة في مجال الرفق بالحيوان.

رمضان صبحي نجم أولى حلقات برنامج “اللعيب مع رزان ومهيب” على “MBC مصر”

في أجواء غير تقليدية يُطل نجم منتخب مصر الشاب رمضان صبحي، لاعب نادي ستوك سيتي الإنجليزي ولاعب الأهلي السابق، عبر الحلقة الأولى من برنامج “اللعيب مع رزان ومهيب” الذي يقدمه رزان مغربي ومُهيب عبد الهادي، ويُعرض في العاشرة مساءً على “MBC مصر”.

النجم رمضان صبحي يظهر، خلال الحلقة، في منزله بإنجلترا لأول مرة وخلال تجوله في الأماكن المُفضلة لديه هناك، وكيف استطاع التغلب على الصعوبات الناتجة عن اختلاف طبيعة الحياة وكرة القدم بمصر، ويتحدث عن تجربة الاحتراف في الدوري الإنجليزي وكيفية استعداداته للمشاركة في كأس العالم.

نيكول سابا فى “واحد من الناس” على الحياة

تحل الفنانة اللبنانية نيكول سابا، ضيفة على الإعلامي عمرو الليثي في العاشرة مساءً من برنامج “واحد من الناس”. وتكشف نيكول أسرارًا خاصة حول مسيرتها المهنية والمحطات الفنية المهمة لها، وكيف كانت انطلاقتها الفنية من مصر ومشاركتها الزعيم عادل إمام في فيلم “التجربة الدنماركية”، كما تزور الفنانة دار أيتام في الجزء الثاني من الحلقة.

أحمد شيبه فى “تعشب شاى” على dmc

يحل المطرب الشعبى أحمد شيبة ضيفًا على قناة dmc، فى التاسعة مساءً، فى حلقة من حلقات برنامج “تعشب شاى” للموسم الثالث مع غادة عادل. ويقدم “شيبة” بعض أغانيه الشهيرة خلال الحلقة، كما يتحدث عن الكثير من أسرار حياته الخاصة ومشاريعه الفنية المقبلة.

“تعشبشاى” برنامج ترفيهى تقدمه الفنانة غادة عادل من خلال بعض الموضوعات بشكل كوميدى مع الضيوف وتقديم اسكتشات كوميدية بمشاركة الفنانين.

الانتخابات الرئاسية موضوع “مساء dmc”

يستضيف الإعلامى أسامة كمال، على قناة dmc، فى العاشرة مساء، ببرنامج مساء dmc، الغطاس العالمى ولاء حافظ، وكيف تنتصر إرادة المصريين، وكيف يمكن أن ينفذ غطسة جديدة فى ظل ظروف صحية قاسية.

وفي الفقرة الثانية يلتقى أسامة كمال، الكاتبة الكويتية عائشة الرشيد، وكيف أبهر المصريون العالم فى انتخابات الرئاسة 2018.