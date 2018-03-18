الانتخابات الرئاسية أهم فقرات توك شو الليلة

رحاب صبحيالانتخابات الرئاسية موضوع "90 دقيقة" على المحورتستضيف الإعلامية جيهان لبيب مقدمة برنامج "90 دقيقة" بقناة "المحور" فى الثامنة مساءً، النائب صلاح حسب الله، المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب، في حلقة خاصة عن اﻻنتخابات الرئاسية ودور البرلمان والنواب في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم.و

رحاب صبحي



الانتخابات الرئاسية موضوع “90 دقيقة” على المحور



تستضيف الإعلامية جيهان لبيب مقدمة برنامج “90 دقيقة” بقناة “المحور” فى الثامنة مساءً، النائب صلاح حسب الله، المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب، في حلقة خاصة عن اﻻنتخابات الرئاسية ودور البرلمان والنواب في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم.

ويكشف البرلمانى صلاح حسب الله عن دور النواب في مختلف الدوائر بالمحافظات لحشد المواطنين للمشاركة الإيجابية في اﻻنتخابات الرئاسية، كما يكشف دور النواب في التواصل مع الجاليات المصرية في الخارج، وكيف أثر ذلك فى الإقبال الكبير على صناديق اﻻقتراع في السفارات والقنصليات بالخارج.

ويجيب البرلماني صلاح حسب الله عن الأسئلة الصعبة والشائكة، ومنها كيف يحشد البرلمان المصرى برلمانات أفريقيا للتصويت لصالح النائب مصطفى الجندى للفوز برئاسة البرلمان الأفريقى، وما دور البرلمان المصرى لحل مشكلات المصريين في الخارج وعلى رأسها قضية الطالبة مريم المقتولة في بريطانيا، وما هي التشريعات والقوانين الجديدة خلال الفترة المقبلة؟

ويكشف النائب صلاح حسب الله للإعلامية جيهان لبيب بالأرقام عدد القوانين التي أقرها البرلمان وأبرزها على مدى الفترة الماضية، وعدد القوانين والتشريعات المنتظر إقرارها خلال الفترة المقبلة وأبرزها، كما يكشف كيف سيتعامل البرلمان مع القضايا العالقة وعلى رأسها قضية عضوية عمرو الشوبكى وأحمد مرتضى منصور.

كرم جبر فى “الحياة اليوم”



يحل الكاتب الصحفى كرم جبر، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، ضيفا ببرنامج “الحياة اليوم” فى السابعة مساءً علىى قناة الحياة، مع الإعلامى خالد أبوبكر، الليلة، فى تمام السابعة مساءً على قناة الحياة.

وفى الفقرة الثانية، يستضيف البرنامج، الدكتورة بسنت فهمى عضو مجلس النواب، والسفيرة جيهان علام مساعد وزير الخارجية، والكاتبة الصحفية أمل فوزى رئيس تحرير مجلة نص الدنيا، للحديث عن دور المرأة فى انتخابات الرئاسة بالخارج.

مشاركة فى المرأة فى الانتخابات الرئاسية ببرنامج “من ماسبيرو”.



يستضيف برنامج “من ماسبيرو” فى الواحدة والنصف صباحا، الدكتور منى قدرى عميد كلية الدراسات العليا فى الإدارة بالأكاديمية العربية، ويدور الحوار عن إدارة المؤسسات وإدارة المؤسسة الكبيرة وهى مصر.

وفى الفقرة الثانية، يستضيف البرنامج النائبة البرلمانية مايسة عطوة ورئيس لجنة المرأة باتحاد عمال مصر، ويدور الحوار عن الانتخابات الرئاسية ومشاركة المرأة المصرية خارج البلاد.

يذكر أن برنامج “من ماسبيرو” تقديم عاطف كامل وشرين الشايب، يرأس تحريره أمل أبو عرام، مدير التحرير أحمد السيد وحنان عفت، ومن إخراج طارق سند.