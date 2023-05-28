الانتخابات التركية.. نتائج أولية ترجح فوز أردوغان

رجحت نتائج أولية للانتخابات التركية فوز رجب أردوغان بفترة رئاسية جديدة لخمس سنوات بعد تقدمه بفارق مريح على منافسة كيليجدار أوغلو.

وقالت وسائل إعلام إن أردوغان حصد أكثر من 52% من الأصوات في جولة الإعادة.

وأغلقت مكاتب الاقتراع في تركيا أبوابها قبل ساعات بعدما دعي أكثر من 60 مليون ناخب إلى الإدلاء بأصواتهم فيها لاختيار رئيسهم.

وخاض رجب طيب أردوغان الموجود في السلطة منذ عشرين عاما الدورة الثانية غير المسبوقة في الانتخابات الرئاسية، في موقع الأوفر حظا في مواجهة مرشح ائتلاف معارض مكون من ستة أحزاب، كمال كليجيدار أوغلو.