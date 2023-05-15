الانتخابات التركية تهبط بالليرة قرب قاع شهرين

هبط سعر الليرة التركية صوب أدنى مستوى لها في شهرين، وبالقرب من أدنى مستوياتها على الإطلاق، وذلك بالتزامن مع الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي أجريت، أمس الأحد، وسط توقعات بتوجه الانتخابات الرئاسية إلى جولة إعادة، حسبما ذكر موقع “إنفيستينج دوت كوم.”

وكشفت النتائج شبه الكاملة أن أردوغان لم يحقق نسبة الـ 50% المطلوبة زائد صوت واحد، وبالتالي سيكون هناك جولة إعادة.

وأفادت وكالة “الأناضول التركية” بأن نسبة التصويت لصالح أردوغان تراجعت إلى أقل من 50% من الأصوات بعد فرز أكثر من 98% من الأصوات.

وللفوز في الانتخابات الرئاسية، يجب أن يحصل أحد المرشحين الرئيسيين على أغلبية 50% من الأصوات زائد واحد. وهو ما لم يتحقق حتى الآن لأي من المرشحين بعد فرز أكثر من 98% من الأصوات.

والجدير بالذكر، إنه إذا لم يحصل أي مرشح على الأغلبية في الدورة الأولى، يتم الدعوة لدورة ثانية لتحديد الفائز. يتم تحديد الدورة الثانية بالمرشحين الأول والثاني اللذان حصلا على أكبر عدد من الأصوات في الجولة الأولى، للتسابق في الجولة الثانية، ويفوز المرشح الذي حصل على أكبر عدد من الأصوات في الجولة الثانية.

وذكرت “الأناضول” أن الرئيس التركي أردوغان حصل على 49.35 من الأصوات، بينما حصل كيليتشدار أوغلو على 45,0% بعد فرز 98% من الأصوات.

ومن المقرر أن تجرى جولة الانتخابات الرئاسية الثانية للمرة الأولى في تركيا في 28 مايو الجاري.