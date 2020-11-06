الانتخابات الأمريكية.. بايدن يقلب النتيجة ويتقدم على ترامب في ولايتي بنسلفانيا وجورجيا

أعلنت وسائل إعلام أمريكية، تقدم المرشح الديمقراطي جو بايدن، على نظيره الجمهوري دونالد ترامب، في ولايتي بنسلفانيا وجورجيا، بعد أن كان ترامب متقدمًا فيهما طيلة الأيام الماضية.

واستطاع المرشح الديمقراطي، التقدم بأكثر من 5 آلاف صوت في ولاية بنسلفانيا، التي تمتلك 20 صوتًا بالمجمع الانتخابي، وذلك بعد فرز نحو 98% من الأصوات، ليحصد حتى هذه اللحظة 3,295,304 أصوات، مقابل 3,289,717 لترامب، وفقًا لصحيفة “واشنطن بوست”.

بايدن يقلب النتيجة في جورجيا ويقترب من البيت الأبيض

وفي ولاية جورجيا، التي سيطر عليها ترامب حتى وقت قريب، استطاع بايدن قلب النتيجة هناك أيضًا، وبفارق 1096، مع استمرار فرز أصوات البريد.

وتمتلك ولاية جورجيا، 16 صوتًا بالمجمع الانتخابي، حيث يحتاج جو بايدن إلى الفوز بها وبولاية أخرى ليحسم الوصول إلى البيت الأبيض والوصول إلى الرقم 270 بأصوات المجمع، وذلك بعد نجاحه في جمع 253 صوتًا، مقابل 214 لترامب.

ترامب يشكك في نزاهة الانتخابات

وكان الرئيس الأمريكي والمرشح الجمهوري لـ الانتخابات الأمريكية 2020 دونالد ترامب، طالب في وقت سابق بوقف ما وصفه بـ «التزوير» في عملية فرز الأصوات التي مازالت جارية ببعض الولايات.

وكتب ترامب على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أمس الخميس: أوقفوا التزوير.