سيـــاســة

الانتخابات الأمريكية.. بايدن يقلب النتيجة ويتقدم على ترامب في ولايتي بنسلفانيا وجورجيا

بايدن يقترب من تحقيق فوز ساحق على ترامب في الانتخابات الأمريكية
أحمد عواد 4:21 م, الجمعة, 6 نوفمبر 20 4:21 م, الجمعة, 6 نوفمبر 20

شارك الخبر مع أصدقائك

أعلنت وسائل إعلام أمريكية، تقدم المرشح الديمقراطي جو بايدن، على نظيره الجمهوري دونالد ترامب، في ولايتي بنسلفانيا وجورجيا، بعد أن كان ترامب متقدمًا فيهما طيلة الأيام الماضية.

واستطاع المرشح الديمقراطي، التقدم بأكثر من 5 آلاف صوت في ولاية بنسلفانيا، التي تمتلك 20 صوتًا بالمجمع الانتخابي، وذلك بعد فرز نحو 98% من الأصوات، ليحصد حتى هذه اللحظة 3,295,304 أصوات، مقابل 3,289,717 لترامب، وفقًا لصحيفة “واشنطن بوست”.

اقرأ أيضا  «مسيرة عطاء .. وفارس نبيل» فيلم يذكر تاريخ الإنتاج الحربي ويكرم «العصار» (فيديو)

بايدن يقلب النتيجة في جورجيا ويقترب من البيت الأبيض

وفي ولاية جورجيا، التي سيطر عليها ترامب حتى وقت قريب، استطاع بايدن قلب النتيجة هناك أيضًا، وبفارق 1096، مع استمرار فرز أصوات البريد.

وتمتلك ولاية جورجيا، 16 صوتًا بالمجمع الانتخابي، حيث يحتاج جو بايدن إلى الفوز بها وبولاية أخرى ليحسم الوصول إلى البيت الأبيض والوصول إلى الرقم 270 بأصوات المجمع، وذلك بعد نجاحه في جمع 253 صوتًا، مقابل 214 لترامب.

اقرأ أيضا  وزير الدفاع فى البرتغال لدعم علاقات التعاون العسكرى

ترامب يشكك في نزاهة الانتخابات

وكان الرئيس الأمريكي والمرشح الجمهوري لـ الانتخابات الأمريكية 2020 دونالد ترامب، طالب في وقت سابق بوقف ما وصفه بـ «التزوير» في عملية فرز الأصوات التي مازالت جارية ببعض الولايات.

وكتب ترامب على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أمس الخميس: أوقفوا التزوير.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم أحمد عواد

صحفي ومحرر سوشيال ميديا، مهتم بالكتابة في مجالات صحافة البيانات والتكنولوجيا والرياضة.

ملف الكاتب أحمد عواد

اقرأ أيضاً

«بورتوريكو» جزيرة محرومة من التصويت في الانتخابات الأمريكية (فيديو)

رجب عزالدين 10:05 ص, الجمعة, 6 نوفمبر 20

السيسي يناقش مع رئيس المجلس الأوروبي التطورات الأخيرة الدولية والإقليمية

المال - خاص 7:58 م, الخميس, 5 نوفمبر 20

ترامب يواصل التشكيك في نتائج الانتخابات الأمريكية : أوقفوا التزوير

أحمد عواد 7:47 م, الخميس, 5 نوفمبر 20

انطلاق فعاليات التدريب البرمائي «المصري – البريطاني» المشترك (T-1)

أحمد اللاهوني 5:24 م, الخميس, 5 نوفمبر 20

قوات الدفاع الشعبى والعسكرى تنفذ تدريبًا عمليًا لمجابهة الأزمات والكوارث

أحمد اللاهوني 5:19 م, الخميس, 5 نوفمبر 20

وزير الخارجية ومبعوث الأمم المتحدة لسوريا يبحثان سُبل دفع التسوية السلمية للأزمة السورية

سمر السيد 4:33 م, الخميس, 5 نوفمبر 20