الانتاج الإعلامي تكشف حقيقة علاقتها باستثمارات بن طلال وصالح كامل

قاصرة على تأجير استوديهاترجب عزالدين قالت شركة المصريه لمدينة الانتاج الاعلامى إن علاقاتها برجلى الأعمال السعوديين الوليد بن طلال وصالح كامل تقتصر على تأجير عدد من الاستوديات بالشركة.جاء ذلك فى بيان للرد على استفسارات البورصة بخصوص وجود مساهمات واستثمارات داخل الشركة باسم الأمير ال

قاصرة على تأجير استوديهات



رجب عزالدين



قالت شركة المصريه لمدينة الانتاج الاعلامى إن علاقاتها برجلى الأعمال السعوديين الوليد بن طلال وصالح كامل تقتصر على تأجير عدد من الاستوديات بالشركة.

جاء ذلك فى بيان للرد على استفسارات البورصة بخصوص وجود مساهمات واستثمارات داخل الشركة باسم الأمير الوليد ابن طلال آل سعود والشيخ صالح كامل.

وقالت الشركة إن علاقتها برجال الأعمال السعوديين المذكورين تقتصر على تأجير استوديهات يلتزمون بسداد ايجارها ولا يوجد أى استثمارات لهم فى الشركة.

وأضافت أن جميع الاستثمارات الموجودة مملوكة بالكامل للشركة ومساهميها.

وألقت المملكة العربية السعودية القبض على أمراء ووزراء ومستثمرين فى اطار حملة أطلقها الملك سلمان لمكافحة الفساد، وشملت الحملة 11 أميرا وأربعة وزراء حاليين وعشرات الوزراء السابقين جرى احتجازهم في وقت مبكر من صباح الأحد كما شملت القائمة الملياردير الأمير الوليد بن طلال والشيخ صالح كامل أحد أبرز رجال الأعمال السعوديين .

تأسست شركة المصرية لمدينة الانتاج الاعلامى عام 1997 للعمل فى مجال توفير وسائل إنتاجية يمكن تأجيرها للغير للأغراض التلفزيونية والسينمائية والإعلامية بما فى ذلك الأنشطة المكملة لها . كما تقوم الشركة بتوفير وتصنيع احتياجات المدينة من مشغولات خشبية ومعدنية وملابس وإكسسورات لغرض الشركة بالإضافة إلى إقامة فنادق داخل المدينة لتقديم الخدمات الفندقية للوافدين على مدينة السادس من أكتوبر للسائحين والفنانين.

ويبلغ رأسمال الشركة 1.89 مليار جنيه موزعا على 189 مليون سهم بقيمة اسمية 10 جنيه للسهم ،ويتوزع هيكل ملكيتها بين إتحاد الإذاعة والتليفزيون (43.02%)، بنك الاستثمار القومي (17.85%)،البنك الأهلي المصري (4.75%)،المصرية للمشروعات الاستثمارية (4.34%)،بنك مصر (4.29%)،مصر للتأمين (2.97%) وآخرون.