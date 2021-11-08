«الامتيازات ستنتهي».. تشافي ينفذ 10 قرارات مهمة لاستعادة عرش أوروبا

قدم برشلونة مدربه الجديد، تشافي هرنانديز، أمام الآلاف من عشاق النادي في ملعب "كامب نو" اليوم الإثنين. وخرج نجم وسط النادي الكتالوني السابق إلى المستطيل الأخضر على وقع هتافات «تشافي، تشافي»، قبل التوقيع على عقده في أرض الملعب إلى جانب…

قدم برشلونة مدربه الجديد، تشافي هرنانديز، أمام الآلاف من عشاق النادي في ملعب “كامب نو” اليوم الإثنين.

وخرج نجم وسط النادي الكتالوني السابق إلى المستطيل الأخضر على وقع هتافات «تشافي، تشافي»، قبل التوقيع على عقده في أرض الملعب إلى جانب أفراد عائلته ورئيس النادي جوان لابورتا.

ووقع أسطورة برشلونة، البالغ عمره 41 عاما، عقده الذي يمتد لعام 2024، في الملعب برفقة خوان لابورتا، رئيس النادي.

وقال تشافي للجماهير التي بلغ عددها نحو 10 آلاف : «لا أريد أن أكون عاطفياً، لذا سأقول لكم شيئاً واحداً.. نحن أفضل نادٍ في العالم».

ووفقًا لتقرير استعرضته قناة “TV3” الإسبانية، فإن تشافي هيرنانديز على موعد مع تنفيذ 10 قرارات بصدد أن يتسببوا في بعض الإزعاج لدى غرفة الملابس، إلا أنه أوضح من قبل أنه جاء من أجل إلغاء كل الامتيازات هناك.

وتأتي هذه القرارات كالتالي:

الاحتراف على مدار 24 ساعة : حيث سيتناول اللاعبون وجبتي الإفطار والغداء في المدينة الرياضية على عكس ما كان يحدث سابقًا في عهد كل من إرنستو فالفيردي ورونالد كومان.

تكتيكات تحفيزية: إذ أن تشافي هيرنانديز يريد استعادة الأنشطة الجماعية لخلق جو إيجابي بين الفريق، وهو ما غاب مؤخرًا في غرفة الملابس، والتي ظهرت بشكل غير متعاون خلال السنوات الأخيرة.

التحكم في الأداء: بتطبيق تقنيات جديدة، يريد تشافي مراقبة لاعبيه بشكل يومي، وهو ما غاب مؤخرًا أيضًا حيث افتقد أي مدير فني في معرفة الجوانب الإيجابية في لاعبيه بشكل عام، الأمر الذي جاء بالسلب على أداء مجموعة من النجوم أمثال فيليب كوتينيو، أنطوان جريزمان سابقًا.

استغلال الإستراتيجية: حيث سيراجع تشافي وطاقمه بيانات الفريق، وسيستغلها من أجل تحسين الأداء.

جلسات مكثفة: لن يتم تكثيف العمل، بل إضافة الحدة إلى تدريبات الفريق لتصبح أصعب.



الاستعداد البدني: اللاعبون سيعملون في الصالة الرياضية وليس في أرض الملعب فقط.

الوقاية من الإصابات: الآفة الكبرى في برشلونة، وبصرف النظر عن التدريب الجيد والعناية بنظامهم الغذائي، سيقوم اللاعبون بأعمال محددة لمنع الإصابات لاستعادة كافة النجوم إلى الفريق وعلى رأسهم عثمان ديمبيلي.

الرهان على 433: هذا الأمر كان واضحًا اليوم من حديث تشافي، بعد أن أكد على ضرورة العودة إلى الأسلوب الذي جعله مختلف من خلال الأسلوب الهجومي والضغط العالي، يمكن أن يتحول لـ343 في بعض الأحيان.

الأجنحة مسؤولون عن فتح الملعب: في خطة 433 سيكون الجناح هو المسؤول عن فتح الملعب، دون الحاجة إلى أن يتحمل الظهير العبء الهجومي.

القرار الأخير هو ضرورة التعاقد مع جناح في يناير لهدف واحد فقط الكل يعلمه في كتالونيا، تشافي يريد أن يعمل على انفجار ديمبلي.