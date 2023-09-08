«الالتزام الدولية» تتعاون مع «ECS» المصرية لتقديم التعليم بالمجال الرقابي والجرائم المالية

عقدت جمعية «الالتزام الدولية – ICA» شراكة مع «المصرية لمسئولي الالتزام – ECS» لتقديم التعليم والتدريب في مجال الالتزام الرقابي والجرائم المالية في مصر.

وأوضحت الجمعية -في بيان لها- إنه تم تصميم مؤهلات ICA والتي وصل عدد المتخصصين والمستفيدين منها لأكثر من 170,000 متخصص على مستوى العالم، لتزويد المهنيين في هذا المجال بالمعرفة والمهارات والسلوك الذي يحتاجون إليه للكشف عن مخاطر الجرائم المالية والتخفيف من حدتها بشكل أكثر فعالية، والجمع بين أفضل الممارسات العالمية والمهارات العملية.

وتابعت أن الشراكة ستسمح للمتخصصين في الالتزام الرقابي والجرائم المالية على جميع المستويات في مصر بالانضمام إلى مجتمع ملئ بصانعي التغيير وتنظيم فعاليات التواصل والتعليم وندوات تبادل الخبرات، وسيبدأ التعاون من خلال تقديم شهادة ICA في مكافحة غسل الأموال (AML) وشهادة ICA في الالتزام باللغتين العربية والإنجليزية لأعضاء جمعية ECS والمجتمع المهني بالمنطقة.

وقال بيكا دير- رئيس جمعية ICA الدولية : ” أتطلع إلى العمل عن كثب مع ECS لتعزيز تعليم الالتزام الرقابي والجرائم المالية في مصر والمنطقة. ومن خلال الجمع بين معرفة ECS بالمشهد المحلي وخبرة ICA التي تمتد لعقدين من الزمن في تقديم تعليم عالي الجودة للالتزام ومنع الجرائم المالية على مستوى العالم، أنا واثق من أن خبرتنا المشتركة ستحدث تأثيرا حقيقيا في تقديم الحلول المناسبة للمؤسسات والمهنيين في المنطقة “.

فيما قال مصطفى عيسى، رئيس جمعية ECS المصرية: ” تهدف الشراكة إلى تعزيز دور مهنة الالتزام ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وحوكمة الشركات من خلال الاعتماد على المؤهلات المهنية المعترف بها دولياً والتي بدورها تساعد في التعليم المستمر والتوعية ونقل الخبرات الدولية وأفضل الممارسات في إدارة المخاطر. ويمثل التعاون مع ICA فرصة للتعليم المستمر، لتطوير القطاعات المالية المصرفية وغير المصرفية في مصر، ومواكبة تطورات التكنولوجية وزيادة الوعي بأهمية الالتزام ودوره في الاستدامة واستقرار السوق.