أعلن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح موافقة الجهاز المركزي لتنظيم الاتصالات على قبول طلاب أحد المعاهد غير المرخصة بالمحافظة، والذي أغلقته محافظة مطروح، للالتحاق لدى معهد كميونيكيشانز لتدريس مناهج اللاسلكي.

ووجه محافظ مطروح الشكر للمهندس حسام عبد اللاه الجمل الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات على الاستجابة والموافقة على طلب المحافظة للتيسير على هؤلاء الطلاب وحرصا على مصلحتهم وكذا التعاون المثمر مع المحافظة في مجال رعاية الطلاب وتنميتهم علميا وثقافيا لإعداد كوادر مؤهلة بما يساهم في تنمية المجتمع

وفى سياق آخر إستقبل اللواء خالد شعيب محافظ مطروح أمس الثلاثاء الدكتور صالح خطاب الساعدى القنصل العام الليبيى بالإسكندرية بحضور اللواء أشرف إبراهيم السكرتير العام و النائب حسن أبو قديره عضو مجلس النواب والعمدة عبدالله الزيات رئيس مجلس عمد ومشايخ مطروح وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية وعمد ومشايخ مطروح

تناول اللقاء التأكيد على عمق علاقات الإخوة بين الشقيقتين مصر وليبيا وترابطهما على مر التاريخ مع العمق والامتداد الاستراتيجى، والنسب والمصاهرة ،مع الاهتمام المصري بعودة الاستقرار واعمار ليبيا،كذلك التأكيد على الاهتمام والرعاية المصرية للجالية الليبية بمصر مع توفير مزيد من الخدمات سواء التعليمية او الصحية وغيرها.

وأشار محافظ مطروح إلى قرب الانتهاء من تطوير منفذ السلوم البرى مما يسهل مزيد من الحركة وكذلك أعمال تطوير مستشفيات السلوم وبرانى مع قرب المسافة لاستقبال الاخوة الأشقاء من ليبيا ،وكذلك التواصل الدائم والمستمر للاطمئنان على عبور الأشقاء الليبين الى مصر أو العودة الى ليبيا .

بينما أشاد القنصل الليبي بحفاوة الاستقبال وتواجده بين أشقائه مشيدا بجهود التنمية التى تجري على أرض مصر ،مع شكر الجهود المصرية المبذولة والتعاون مع ليبيا على مر التاريخ.