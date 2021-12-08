الاكتتاب فى صندوق بنك مصر لأدوات الدين يصل إلى 1.8 مليار جنيه

ويبلغ الحد الأدنى للاكتتاب فى الصندوق ألف جنيه وتم فتحه لعملاء بنك مصر وشركة مصر كابيتال التابعة له و عملاء مصر كابيتال للوساطة فى السندات

قال مصدر مطلع لـ«المال» إن حجم الاكتتاب فى صندوق بنك مصر للاستثمار فى أدوات الدين «صندوق كل شهر» بلغ 1.8 مليار جنيه.

ويبلغ الحد الأدنى للاكتتاب فى الصندوق ألف جنيه وتم فتحه لعملاء بنك مصر وشركة مصر كابيتال التابعة له و عملاء مصر كابيتال للوساطة فى السندات.

وأضاف المصدر أن حجم مساهمة بنك مصر فى الصندوق بلغ نحو 60 مليون جنيه وأن الاكتتاب فى الصندوق فاق التوقعات وتخطى المستهدف وهو 250 مليون جنيه .

وبلغ الحجم المبدئى المستهدف للصندوق 100 مليون جنيه موزعة على 100 مليون وثيقة استثمار بقيمة إسمية جنيه واحد للوثيقة، وتصدر للجهة المؤسسة بنك مصر 5 ملايين وثيقة استثمار مقابل 5 ملايين جنيه ويجوز لبنك مصر تلقى طلبات شراء تعادل 50 ضعف الوثائق المملوكة له، تساوى فى الوقت الحالى 250 مليون جنيه.

يعد «صندوق كل شهر» صندوق استثماراً مفتوحاً مدته 25 عاما قابلة للتجديد ويجوز زيادة حجم الصندوق بعد موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على زيادة المبلغ المجنب (5 ملايين جنيه) من الجهة المؤسسة لحساب الصندوق.

وتمكين صناديق الاستثمار المفتوحة إصدار وثائق كلما أضاف المستثمرون أموالا إليها، وتسحب الوثائق مع استرداد المستثمرين للأموال.

يهدف الصندوق إلى تقديم وعاء ادخارى متوسط الأجل مع تعظيم العائد على الأموال المستثمرة ويراعى تخفيض مخاطر الاستثمار من خلال سياسة مقبولة لتوزيع الاستثمارات ولا يستثمر فى الأسهم.

ويوزع الصندوق استثماراته على أدوات الدين المختلفة مثل أدوات الدين الصادرة عن الحكومة والبنوك والشركات وشهادات الادخار البنكية ووثائق صناديق الاستثمار المشابهة وصناديق أسواق النقد وسندات الشركات وسندات التوريق والصكوك والشهادات التى يصدرها البنك المركزى واتفاقيات إعادة الشراء.