الاقتصاد والتجارة في مقدمة نتائج جولة الرئيس الإفريقية

خاص قالت الهيئة العامة للاستعلامات اليوم السبت، إن الجولة التي قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسي لأربع دول افريقية، هي تنزانيا ورواندا والجابون وتشاد، حققت العديد من النتائج الايجابية لصالح العلاقات بين مصر وكل من هذه الدول الاربع، ولصالح قضايا التعاون والامن والاستقرار فيهذه المنطقة والقارة ا

خاص

قالت الهيئة العامة للاستعلامات اليوم السبت، إن الجولة التي قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسي لأربع دول افريقية، هي تنزانيا ورواندا والجابون وتشاد، حققت العديد من النتائج الايجابية لصالح العلاقات بين مصر وكل من هذه الدول الاربع، ولصالح قضايا التعاون والامن والاستقرار فيهذه المنطقة والقارة الافريقية ككل.

وأشارت إلى أنها “جاءت هذه الجولة التي استمرت من 14-17 أغسطس الجاري لتؤكد جدية التوجه المصري الحالي تجاه القارة الإفريقية كخيار استراتيجي للسياسة الخارجية المصرية، ومحور من أهم محاور الحركة الدبلوماسية المصرية”.

وتطرق تحليل الهيئة العامة للاستعلامات لنتائج عديدة منها دبلوماسية وأخرى متعلقة بقضايا المياه، والأمن ومكافحة الإرهاب، بجانب تأكيده على أن الاقتصاد والتجارة كان في مقدمة النتائج.

وتحت عنوان “الاقتصاد والتجارة في المقدمة”، رصد تحليل الهيئة العامة للاستعلامات أن جزءا كبيرا من نتائج الجولة كان بمثابة انطلاقة جديدة في مجالات الاقتصاد والتنمية والتجارة كالتالي:

**تنزانيا

ففي زيارة الرئيس لتنزانيا “أشاد الرئيس التنزاني بمستوى العلاقات الثنائية بين مصر وتنزانيا، مؤكداً حرص بلاده على تعزيز هذه العلاقات وتطويرها، خاصة فيما يتعلق بالتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، وتشجيع الاستثمارات المتبادلة في الدولتين، معربا عن تقديره للدعم الفني الذي تقدمه مصر لبلاده في مجالات بناء القدرات والتدريب ومشروعات حفر الآبار، وغير ذلك من مجالات الدعم التنموي، وتطلعه للاستفادة من الخبرات المصرية في المجالات المختلفة، كالسياحة والتصنيع الدوائي، فضلاً عن تطوير مستوى التعاون بين البلدين في مجال الثروة الحيوانية”.

** رواندا

وفي رواندا أكد الرئيس السيسي أن “مصر ورواندا دولتان أفريقيتان شقيقتان يجمعهما نهر النيل العظيم، تتشاركان نفس التطلعات وتواجهان تحديات متماثلة، ولديهما من الإمكانيات والإرادة السياسية ما يؤهلهما للتعاون المثمر في تحقيق أهداف التنمية والرخاء الاقتصادي لشعبيهما. وفي هذا الإطار فقد عقدت مع أخي الرئيس كاجامي اليوم جلسة مباحثات مثمرة وبناءة، ناقشنا خلالها سبل تعزيز التبادل التجاري وزيادة الاستثمارات المشتركة بين البلدين، وكيفية دعم التعاون المتزايد بين القطاع الخاص في البلدين، خاصة في مجالات الاتصالات والسياحة والزراعة والطاقة”.

واشار الرئيس إلى “اتفاق الحكومتين المصرية والرواندية على اتخاذ كافة الإجراءات والخطوات اللازمة لتيسير وتشجيع زيادة التبادل التجاري بين البلدين، وإقامة المشروعات المشتركة في القطاعات الاقتصادية المختلفة بما يحقق مصالح الشعبين الشقيقين”. وفي ضوء الأهمية الاستراتيجية للعلاقات بين البلدين، اكد الرئيس أن “مصر حريصة على مواصلة وتطوير التعاون مع رواندا كذلك في مجالات بناء القدرات وتبادل الخبرات في المجالات التنموية المختلفة، خاصةً من خلال البرامج ودورات الدعم الفني التي تقدمها الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية والمبادرة المصرية لتنمية دول حوض النيل”. كما تم الاتفاق خلال المباحثات على “أهمية العمل على عقد اللجنة المشتركة بين البلدين في أقرب فرصة ممكنة للتشاور والتباحث بشأن سبل تنمية مجالات التعاون ذات الأولوية للبلدين”.

** الجابون

وفي الجابون، أشاد الرئيس الجابوني على بونجو بالعلاقات الوثيقة بين البلدين، مؤكداً حرص بلاده على تعزيز العلاقات مع مصر في مختلف المجالات، وتطوير أطر التعاون المشترك خاصة في المجالات الاقتصادية والتجارية، مؤكداً أهمية تفعيل الاتفاقيات التي تم التوقيع عليها بين البلدين خلال زيارته لمصر في العام الماضي. وأكد الرئيس بونجو أن “مصر تعد قوة اقتصادية كبيرة في أفريقيا، مشيداً بتوجه الرئيس نحو الانفتاح على القارة الأفريقية واستعادة دور مصر النشط فيها، كما أشاد بالشركات المصرية وما تتمتع به من سمعة طيبة في أفريقيا، معرباً عن تطلعه لزيادة أنشطتها في الجابون”.

وقد أشاد الرئيس السيسي خلال المباحثات “بتميز العلاقات الثنائية بين البلدين وتنوع مجالات التعاون المشترك بينهما، مؤكداً عزم مصر على تطوير آفاق التعاون بين البلدين على كافة الأصعدة السياسية والاقتصادية والأمنية والعسكري، في ضوء اهتمام مصر بمد جسور التعاون مع الجابون والدول الأفريقية الشقيقة، بهدف تعزيز التنمية والاستقرار والبناء. كما أكد السيد الرئيس حرص مصر على تعزيز الاستثمارات في الجابون وتنشيط التعاون بين القطاع الخاص في البلدين في المجالات كافة”.

وأعرب الرئيس عن “اهتمام مصر بتعزيز التعاون مع الجابون في المجال الصحي، في ضوء وجود مستشفى مصري في الجابون يقدم الخدمات الطبية للشعب الجابوني”. وأكد الرئيس حرص مصر على “مواصلة تقديم الدعم الفني للجابون في مجال بناء القدرات، وذلك من خلال الدورات التدريبية التي تقدمها الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية للكوادر الجابونية في مختلف التخصصات المدنية والعسكرية المختلفة”.

كما تناولت مباحثات الرئيسين “عددا من الملفات الأفريقية، في ضوء تولي الرئيس الجابوني رئاسة الجماعة الاقتصادية لوسط أفريقيا، حيث تم بحث سبل إيجاد حلول لأزمات المنطقة، خاصة في ضوء عضوية مصر في مجلس الأمن، وقيامها بدور مهم في دعم جهود تسوية الأزمات وخصوصاً في منطقة وسط أفريقيا”.

كما شهدت المباحثات تناول “موضوعات البيئة، في ضوء تولي الرئيس الجابوني تنسيق أعمال لجنة رؤساء الدول والحكومات الأفارقة حول التغير المناخي خَلَفَاً للرئيس السيسي، فضلاً عن انتقال رئاسة مؤتمر وزراء البيئة الأفارقة من مصر إلى الجابون في يونيو الماضي، حيث أكد الجانبان أهمية استمرار التنسيق بين البلدين فيما يخص هذه الموضوعات، ودعم الموقف الأفريقي الموحد في مفاوضات تغير المناخ”.

** تشاد

وفي تشاد أكد الرئيس السيسي خلال زيارته إلى تشاد أن “مصر حريصة على تقديم كل العون والمساعدة اللازمة لها في ضوء كونها دولة حبيسة (ليس لها شواطئ بحرية)، لافتا إلى أن مصر ملتزمة بإيجاد حلول حقيقية لتسهيل الحركة بين البلدين”. كما أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي” وجود آفاق واسعة لتطوير التعاون الاقتصادي وزيادة التبادل التجاري بين مصر وتشاد في مجالات الثروة الحيوانية والصحة والزراعة والري والبنية التحتية والطاقة”.

كما أكد الرئيس السيسي “اهتمام مصر بمواصلة التعاون مع الأشقاء في تشاد في مجال بناء القدرات، وذلك من خلال الدورات التدريبية التي تقدمها الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية في مختلف التخصصات المدنية والعسكرية”.

وأعرب الرئيس التشادي من جانبه عن حرص بلاده على “تشجيع الاستثمارات المصرية في تشاد، مشيراً إلى قرار حكومته بإعفاء رجال الأعمال المصريين من الحصول على تأشيرات دخول لتشاد في إطار الحرص على جذب المستثمرين المصريين وتوفير التسهيلات اللازمة لهم”.

ونوه الرئيس ديبي بنشاط الشركات المصرية التي تعمل في تشاد، مؤكداً حرص الحكومة التشادية على تذليل العقبات التي تواجه شركتي المقاولين العرب ومصر للطيران معربا عن تقديره لما تقدمه مصر لتشاد من برامج بناء القدرات والتدريب في المجالات العسكرية والمدنية ولاسيما في مجال التعليم.