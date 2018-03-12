الاقتصاد وارتفاع الاحتياطى أهم فقرات التوك شو الليلة

رحاب صبحىتناقش برامج التوك شو مساء اليوم الاثنين، عددا من القضايا أبرزها في الجزء الاقتصادي، بخلاف حوارات مع سياسيين أبرزهم المرشح الرئاسي موسى مصطفى موسى. رئيس لجنة الاندية فى " كورة كل يوم " على الاولىيستضيف برنامج "كورة كل يوم " فى الثانية عشر مساءً على قناة مصر الأولى المهندس محمود ا

رحاب صبحى

تناقش برامج التوك شو مساء اليوم الاثنين، عددا من القضايا أبرزها في الجزء الاقتصادي، بخلاف حوارات مع سياسيين أبرزهم المرشح الرئاسي موسى مصطفى موسى.

رئيس لجنة الاندية فى ” كورة كل يوم ” على الاولى



يستضيف برنامج “كورة كل يوم ” فى الثانية عشر مساءً على قناة مصر الأولى المهندس محمود الشامى رئيس لجنة الأندية فى اول حوار له بعد تعيينه.

ويتضمن الحديث العديد من القضايا الكروية والإجابة عن العديد من التساؤلات، ومنها هل ستكون رابطة الاندية حلقة الوصل بين الأندية واتحاد الكرة؟ وأيضاً عودة الجماهير ودور لجنة الأندية فى تلك القضية، بالإضافة إلى العديد من القضايا الرياضية. البرنامج تقديم كريم حسن شحاتة

النائب مصطفى الجندى فى” 90 دقيقة “على المحور



يستضيف الإعلامى محمد الباز مقدم برنامج” 90 دقيقة ” بقناة المحور الفضائية النائب مصطفى الجندى المرشح لرئاسة البرلمان الإفريقى فى حلقة خاصة عن العلاقات المصرية السودانية، وزيارات وزير الخارجية المصرى لعدد من الدول الإفريقية الأيام المقبلة .

ويكشف النائب مصطفى الجندى عن خطته الانتخابية للفوز ببرئاسة البرلمان الإفريقى وكيف سيتعامل مع الملفات الإفريقية الشائكة وعلى رأسها ملفات مياه النيل والملفات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية؟، كما يكشف الجندى دور وزارة الخارجية المصرية لحشد أصوات الناخبين فى البرلمان الإفريقى لصالحه للفوز بالمنصب؟

الاقتصاد المصرى وارتفاع الاحتياطى ببرنامج ” من ماسبيرو ” على الثانية



يستضيف برنامج “من ماسبيرو” على القناة الثانية فى الثانية عشر منتصف الليل ، الدكتور عمرو سليمان استاذ الاقتصاد بجامعة حلوان ، فى حوار حول الأقتصاد المصرى وارتفاع الإحتياطي النقدي إلى 42 مليار دولار.

وفي الفقرة الثانية، يستضيف البرنامج الكاتب الصحفى سامح عبدالله مدير تحرير الاهرام، ويدور الحوارعن ملفات تهم الوطن والشأن الداخلى.

يذكر أن برنامج “من ماسبيرو” يقدمه الإعلاميان عمرو قنديل وهبة رشوان، وترأس تحريره أمل أبو عرام، والبرنامج إخراج رمضان مصطفي .

المرشح الرئاسى موسى مصطفى موسى على أون لايف فى “الطريق الى الاتحادية “

يستضيف برنامج “الطريق إلى الاتحادية”، على فضائية “أون لايف”، في الثامنة والنصف مساءً، المهندس موسى مصطفى موسى المرشح على منصب رئيس الجمهورية.

ويتحدث موسى، إلى المصريين من شاشة برنامج الطريق إلى الاتحادية، ويطرح عليهم برنامجه الانتخابي الكامل ورؤيته لحل مشكلات مصر.

ويجيب المرشح الرئاسي عن الأسئلة التي تشغل المصريين، وماذا سيفعل في ملفات الإرهاب والعلاقات الخارجية، وكيف سيقضي على الفساد والبطالة ويطور التعليم والصحة.

أسرة المهندس محمد ضحية أوليكس فى” أخر النهار “



يستضيف الإعلامي معتز الدمرداش، مقدم برنامج آخر النهار فى الثامنة مساءً ، أسرة طالب الهندسة الراحل محمد أحمد عبد العزيز ضحية أوليكس

وتكشف أسرة محمد عن ملابسات جديدة عن وفاته، بعد أن عثر عليه مطعونًا بـ5 طعنات في أماكن متفرقة من الجسد، وغيرها من الأمور التي تتعلق بهذه القضية والتي أثارت صدى كبيرا الأيام الماضية.

