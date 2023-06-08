الاقتصاد الياباني ينمو بأسرع من المتوقع في الربع الأول

سجل الاقتصاد الياباني نموا بأسرع من المتوقع خلال الشهور الـ3 الأولى من 2023، مع تسارع وتيرة إنفاق الشركات بعد الأرباح القوية، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

وارتفع الناتج المحلي الإجمالي بالمعدل السنوي 2.7% خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في مارس، بارتفاع عن التقدير الأولي الذي أشار إلى نمو 1.6%، وذلك بعدما سجلت البلاد ركودًا تقنيًا بعد انكماش الاقتصاد 1% و0.1% في الربع الثالث والرابع من 2022 على الترتيب.

أما على أساس فصلي، نما اقتصاد اليابان بنسبة 0.7% في الربع الأول، متجاوزًا التوقعات البالغة 0.5%.

وارتفع الإنفاق الرأسمالي بنسبة 1.4%، متجاوزًا التقديرات البالغة 0.9%، وارتفع الطلب الخاص 1.2%، والطلب المحلي 1%، بينما انخفضت صادرات السلع والخدمات بنسبة 4.2%.