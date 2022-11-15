الاقتصاد الياباني ينكمش على غير المتوقع في الربع الثالث

سجل الاقتصاد الياباني انكماشا على نحو غير متوقع وذلك للمرة الأولى خلال عام في الربع الثالث من العام الجاري، مما زاد الغموض بشأن التوقعات للاقتصاد في البلد الآسيوي، في ظل تأثر استهلاك الأسر والشركات بمخاطر الركود العالمي وضعف الين وارتفاع تكاليف الاستيراد، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

وواجه ثالث أكبر اقتصاد في العالم صعوبات رغم رفع قيود مكافحة “كوفيد-19” في الآونة الأخيرة، وزادت الضغوط جراء التضخم العالمي المحموم، والزيادات الكبيرة في أسعار الفائدة في جميع أنحاء العالم وحرب أوكرانيا.

وأظهرت بيانات رسمية أن الناتج المحلي الإجمالي انخفض بنسبة 1.2% على أساس سنوي في الفترة من يوليو إلى سبتمبر، مقارنة مع متوسط تقديرات الاقتصاديين بنمو بنسبة 1.1%، وزيادة معدلة بنسبة 4.6% في الربع الثاني.

ويعني ذلك انخفاضا فصليا بنسبة 0.3%، مقابل توقعات بنمو بنسبة 0.3%.