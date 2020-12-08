الاقتصاد اليابانى يفوق التوقعات وينمو 5.3% فى الربع الثالث مع ارتفاع الناتج المحلى 22%

أظهرت بيانات أن الناتج المحلي الإجمالي الياباني حقق نموا يفوق التوقعات في الربع الثالث، حيث سجل ارتفاعاً بـ 22.9% في حين أشارت التوقعات إلى نمو بـ 21.5%. وعلى أساس فصلي، نما الاقتصاد الياباني خلال الربع ذاته بأكثر من التوقعات ليسجل 5.3%، بحسب وكالة رويترز.

الاقتصاد اليابانى حقق نموا بأسرع وتيرة له على الإطلاق خلال الربع الثالث

وأظهرت بيانات أن الاقتصاد اليابانى حقق نموا بأسرع وتيرة له على الإطلاق خلال الربع الثالث من العام الجارى، منتعشا بقوة بعد أكبر كساد لحقبة ما بعد الحرب العالمية، إذ ساهم تحسن الصادرات والاستهلاك في تخطي الضرر الناجم عن تفشى فيروس كورونا الجديد.

المراقبون وصفوا التعافي القوي الذى حققه الاقتصاد اليابانى بالاستثنائي

ووصف المراقبون التعافي القوي الذى حققه الاقتصاد اليابانى بالاستثنائي بعد الركود الحاد السابق عليه، وحذروا من أن أي تعاف آخر للاقتصاد سيكون متواضعا، إذ إن تزايد الإصابات في البلاد وخارجها يلقي بظلاله.

إنفاق الأسر في اليابان ارتفع لأول مرة في نحو عام بنسبة 2.1%

وقد ارتفع إنفاق الأسر في اليابان لأول مرة في نحو عام بنسبة 2.1% على أساس شهري خلال أكتوبر.

وأظهرت بيانات حكومية أن الاقتصاد اليابانى، ثالث أكبر اقتصاد في العالم، حقق نموا بنسبه 21.4% على أساس سنوي في ربع العام من يوليو إلى سبتمبر، متفوقا على متوسط توقعات السوق البالغ 18.6% ومسجلا أول نمو في أربعة فصول.

وهذه أكبر زيادة يسجلها الاقتصاد اليابانى منذ أصبحت بيانات المقارنة متاحة في 1980 وتأتي عقب هبوط 28.8% في الربع الثاني، حين تضرر الاستهلاك جراء إجراءات منع انتشار الفيروس.

الطلب الخارجي ساهم بمقدار 2.9 نقطة مئوية في نمو الناتج المحلي الإجمالي

وأظهرت البيانات كذلك أن الطلب الخارجي ساهم بمقدار 2.9 نقطة مئوية في نمو الناتج المحلي الإجمالي، لتزيد الصادرات 7%.

ونما الاقتصاد اليابانى بمعدل سنوي أسرع من المتوقع بلغ 21.4 % بين يوليو وسبتمبر، عقب انكماشه 28.8% بين شهرى أبريل ويونيو.

وارتفعت المعنويات أيضا بعدما أظهرت بيانات صينية نمو إنتاج المصانع بثاني أكبر اقتصاد في العالم أسرع من المتوقع الشهر الماضي وتسارع مبيعات التجزئة، مع اشتداد زخم التعافي من الركود الذي أحدثه كوفيد-19.

وطغى التفاؤل حيال إبتكار لقاح على تنامي إصابات كوفيد-19 عالميا، بعد أنباء مشجعة من جونسون أند جونسون. فقد أطلق صانع الدواء الأميركي مرحلة متقدمة من اختبارات لقاحه اليوم، وذلك عقب تطورات واعدة من فايزر ومودرنا.

الاقتصاد الياباني غرق بشكل أعمق في أسوأ انكماش له بعد الحرب العالمية في الربع الثاني

يذكر أن الاقتصاد الياباني غرق بشكل أعمق في أسوأ انكماش له بعد الحرب العالمية، في الربع الثاني، مما يبرز المهمة الشاقة التي يواجهها رئيس الوزراء الجديد لتجنب ركود أكثر حدة، حيث انكمش الاقتصاد الياباني بمعدل قياسي، وهو معدل أسوأ في الربع الثاني من أبريل إلى يونيو ، مما كان متوقعاً في البداية.

وقال مكتب مجلس الوزراء الياباني فى بيان سابق، إن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي الياباني المعدل موسمياً انكمش بمعدل سنوي قدره 28.1% خلال الربع الثانى، بحسب ما أوردته شبكة “فوكس نيوز” الأميركية.

وأدت جائحة كورونا التي أجبرت الناس على البقاء في منازلهم لإغلاق المطاعم والمتاجر، كما أغلقت قطاعي السفر والسياحة بجميع اقتصادات العالم والعديد من الشركات، لكنها ضربت اقتصاد اليابان المعتمد على التصدير بقوة كبيرة.

وأظهرت بيانات أخرى أن الأرباح النقدية تتحسن إلى حد ما، ومن المتوقع أن ينتعش الإنفاق الاستهلاكي وأنشطة الأعمال الأخرى بعد الانخفاضات الحادة، حيث سعت الدولة للسيطرة على جائحة فيروس كورونا.