الاقتصاد الكورى يضيف أكبر عدد من الوظائف في 5 سنوات خلال العام الماضى

أظهرت بيانات أن الاقتصاد الكورى أضاف أكبر عدد من الوظائف في 5 سنوات في العام الماضي على خلفية زيادة الوظائف في قطاعي التجزئة والرفاهية الاجتماعية، بحسب وكالة يونهاب.

وبلغ مجموع عدد العاملين في كوريا الجنوبية 25.58 مليون في العام الماضي بزيادة 850 ألفا أي 3.5% عن العام الذي سبقه وفقا للبيانات الصادرة من وكالة الإحصاء الكورية.

ومثل هذا أكبر زيادة سنوية منذ عام 2016 عندما بدأت الوكالة في جمع البيانات ذات الصلة.

وبحسب القطاع، أضاف قطاع البيع بالجملة والتجزئة 170 ألف وظيفة في عام 2021 ويليه قطاع الصحة والرفاهية الاجتماعية بـ 150 ألف وظيفة، وقطاع الاتصالات بـ 80 ألف وظيفة.

وارتفع عدد وظائف أولئك الذين تزيد أعمارهم عن 60 عاما، بمقدار 470 ألف وظيفة كأكبر عدد من بين الفئات العمرية، حيث زادت الحكومة من وظائف العمل المؤقتة لكبار السن.

وزاد عدد الوظائف لمن هم في الخمسينيات والأربعينيات بـ 230 ألف وظيفة و100 ألف وظيفة في العام الماضي على التوالي.

وفي المقابل، انخفض عدد الوظائف لمن هم في الثلاثينيات بمقدار ألف وظيفة.

وتم تجميع البيانات الخاصة بالوظائف بناء على معلومات حول الاشتراكات في أشكال التأمين الاجتماعي. ولا تتطابق هذه البيانات مع عدد الموظفين حيث يمكن حساب شخص واحد يشغل أكثر من وظيفة واحدة، إذا كان يعمل في وظائف متعددة.