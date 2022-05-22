الاقتصاد الرقمي تعقد مؤتمرها السنوي السابع «TECH INVEST 4 »..يونيو المقبل

تحت رعاية وحضور الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ، تعقد الشعبة العامة للاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا التابعة للاتحاد العام للغرف التجارية مؤتمرها السنوي السابع TECH INVEST 4 ” ” يوم الثلاثاء الموافق 7 يونيو 2022 تحت شعار ” المؤتمر الرابع لدعم وتنمية الاستثمار في تكنولوجيا المعلومات”.

يعقد المؤتمر بحضور المهندس إبراهيم العربي، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية وقيادات وزارة الاتصالات وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات “إيتيدا” والبنك المركزي المصري وعدد من البنوك وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومؤسسات التمويل الدولية ومستثمرين في قطاع تكنولوجيا المعلومات، بالإضافة إلي رؤساء الغرف التجارية علي مستوي الجمهورية وقيادات المال والأعمال بمصر.

كما يحضره أكثر من 300 شركة تكنولوجية وأكثر من 700 مدعو من مختلف المحافظات ويضم الملتقى أكثر من 100 مستثمر و50 حاضنة ومسرعات الأعمال، كما يحتوي على أكثر من 10 جلسات حوارية عن مستجدات وحلول التكنولوجيا، كما حضر المعارض السابقة أكثر من 2000 شركة و5000 مدعو.

و أعرب المهندس خليل حسن خليل، رئيس الشعبة العامة للاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا عن سعادته بإطلاق الدورة الجديدة من المؤتمر الذي يحرص على حضوره والمشاركة فيه كبار المسئولين الحكوميين ومتخذي القرار ورجال المال والأعمال والمستثمرين بعد تعافي العالم من أزمة انتشار فيروس كورونا، مؤكدا على حرص الشعبة على تنظيم هذا الحدث السنوي لما يمثله من أهمية استراتيجية لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بصفة عامة وللشركات الأعضاء في الشعبة على وجه الخصوص.

أضاف أن المؤتمر يناقش مجموعة من القضايا المهمة والتي تحظي باهتمام الدولة في الوقت الراهن ومنها التحول الرقمي والتجارة الإلكترونية والتكنولوجيا النقدية والاقتصاد التشاركي والإعلام الرقمي والصحة الرقمية وخلال الملتقي سيتم الإعلان عن مستجدات مبادرة “توطين” الهادفة لميكنة 400 ألف تاجر في قطاع التجزئة وضمهم لمنظومة الاقتصاد الرقمي والشمول المالي والمدفوعات الرقمية وتوفير تمويل ميسر لهم من خلال شركائنا من البنوك الوطنية.

كما يناقش الملتقي هذا العام من خلال الحلقات النقاشية والمحاضرات مجموعة من المحاور الرئيسية والفرعية أبرزها: مبادرة توطين: مستقبل رقمي للشركات الصغيرة والمتوسطة، مستجدات التكنولوجيا اليوم: ثورة للتطوير، أهمية انتشار التكنولوجيا: مواكبة التطوير، كيف تجذب الشركات الناشئة الاستثمارات الخارجية، الشركات الناشئة: عوامل النجاح وأسباب الفشل.

ويتضمن الملتقى معرض للشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة ذات القيمة المضافة العالية، وعقد لقاءات تشبيك بين تلك الشركات والمستثمرين – محليين ودوليين -وكذلك بينهم وبين متخذي القرار في القطاعات الاقتصادية المختلفة للاستفادة من التكنولوجيات المقدمة منهم في تلك القطاعات. كما يتبنى المؤتمر ولأول مرّة جلسات استشارية Mentorship clinics للشركات العاملة في القطاع دعمًا لتطوير أعمالهم بهدف عقد لقاءات تشبيك بين تلك الشركات والخبراء في المجالات الفنية والإدارية لتوجيه تلك الشركات ومدهم بالملاحظات حول التكنولوجيات المقدمة منهم ونماذج أعمالهم.