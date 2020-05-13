“الاقتصاد الرقمي” تطرح مبادرة للتحول الرقمي بالتعاون مع ” مايكروسوفت”

كشف المهندس إبراهيم العربي رئيس غرفة التجارة بالقاهرة و رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ، عن اطلاق مبادرة التحول الرقمي لمؤسسات الاعمال الصغيرة والمتوسطة بالتعاون مع شركة ” مايكروسوفت ” مصر ، وأنها تستهدف اتاحة أنظمة تخطيط موارد المؤسسات (Enterprise Resource Planning – ERP) لتوحيد وتبسيط وتكامل إجراءات وخطوات العمل ” Business Processes ” لكل ادارات العمل بالشركة، مثل الادارة المالية، ادارة المشتريات، ادارة البيع والتوزيع، والتخزين .

تاتى هذه المبادرة فى اطار حزمه من المبادرات التى ستطلقها الشعبه خلال الفتره القادمه وتستهدف مساعده الشركات خاصه الصغيره و المتوسطه على القيام بكل مراحل التحول الرقمى لتجاوز الأزمه الحاليه التى يمر بها السوق بسبب تداعيات وباء كوفيد 19 .

وأكد العربي ان تطبيقات ” ERP ” التى يتكون منها نظام تخطيط موارد المؤسسات بمشاركة البيانات بين إدارات المؤسسة المختلفة مثل (التصنيع، المشتريات، المبيعات، والحسابات، وما إلى ذلك)، وتسهيل تدفق المعلومات فيما بينها، كما انها تعمل على إدارة العلاقات مع أصحاب المصلحة الخارجيين.

وقال فى بيان صحفي أن مبادرة الغرفة لمساعدة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على التحول الرقمي تسعي لتوفير كافة مزايا نظم ” ERP ” ومنها التكامل بين الإدارات والأنظمة المختلفة لإدارة المؤسسة بجانب السعة التخزينية الواسعة للبيانات، وإمكانية تحديثها بشكل مستمر، مع إضافة ملفات جديدة.

وأوضح كريم غنيم عضو مجلس اداره الغرفه التجاريه بالقاهرة و رئيس شعبه الاقتصاد الرقمى والتكنولوجيا أن مؤسسات الاعمال تعلم جيدا اهمية دور أنظمة تخطيط موارد المؤسسات ” ERP ” فى تحسين نظم العمل وزيادة كفاءة الاداء وتحسين العملية الانتاجية وزيادة الايرادات ،إلا أن العقبة الأساسية التى كانت تواجه غالبية المؤسسات هو ارتفاع تكلفة الحصول على هذه التطبيقات التكنولوجية وتدريب للكوادر البشرية ، بالإضافة الى تكاليف عملية التركيب والتشعيل لهذه التطبيقات ، وهنا تأتى أهمية المبادرة التى تطلقها الغرفة من خلال اتاحة هذه النظم لكافة مؤسسات الأعمال من مختلف القطاعات الاقتصادية بتكلفه تبدأ من 999 جنيه

واوضح غنيم ان تطبيقات ” ERP ” هى فئة من برامج إدارة الأعمال – عادة ما تكون عبارة عن مجموعة من التطبيقات المتكاملة – التى يمكن للمؤسسة استخدامها لجمع وتخزين وإدارة وتفسير البيانات الناتجة من الأنشطة التجارية العديدة للمؤسسة حيث توفر نظرة متكاملة ومتواصلة لأنظمة العمل الأساسية وذلك باستخدام قواعد البيانات المشتركة Common Databases التى يتم ادارتها بواسطة نظام إدارة قواعد البيانات Database Management System.كما تتيح مراقبة موارد الأعمال Business Resources مثل (النقدية، المواد الخام، والمقدرة الإنتاجية) وكذلك تراقب أنظمة تخطيط موارد المؤسسات، الالتزامات التجارية Business Commitments مثل طلبات العملاء وأوامر الشراء وكشوف المرتبات.

وقال المهندس محمد مسعود مستشار وزير قطاع الأعمال أنه تم الاعتماد و الاستفادة من المناقصة الضخمة التى وقعتها وزارة قطاع الاعمال العام مع الشركات العالمية المتخصصة فى تقديم نظم ” ERP ” ، لاتاحة هذه التطبيقات التكنولوجية لكافة الشركات التابعة للوزارة فى اطار برنامج ” التحول الرقمي ” الذي تعمل الوزارة على تطبيقه في الشركات التابعة ، بهدف ميكنة وتحسين نظم العمل ورفع كفاءة الإنتاج والحد من خسائر بعض شركات قطاع الأعمال العام والتحول الى الربحية حيث وفرت الوزارة نموذجا مثاليا وآليات عمل ايجابية لتطبيق الحلول التكنولوجية فى مؤسسات الأعمال .