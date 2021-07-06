«الاقتصاد الرقمي» ترفع مذكرة عاجلة لرئيس «الغرف التجارية» بمطالب قطاعها

عقدت شعبة الاقتصاد الرقمي بغرفة القاهرة التجارية الاثنين اجتماعا طارئا لمناقشة مطالب المستوردين في قطاعها فيما يخص تطبيق مصلحة الجمارك لقرار الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات فيما يتعلق بالاجهزة التي بها بلوتوث .



وقال كريم غنيم عضو مجلس إدارة غرفة القاهرة ورئيس الشعبة، إن الاجتماع شهد حضور محمد طلعت رئيس شعبة المحمول بغرفة القاهرة وإيهاب سعيد رئيس الشعبة العامة للاتصالات بالاتحاد العام للغرف التجارية بعد توجيه الدعوة لهما للمشاركة وتمثيل قطاعيهما بالنسبة لهذا الموضوع.

وأضاف: “تم الاتفاق علي توصية مهمة سيتم رفعها خلال ساعات كأقصى تقدير إلى المهندس، إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية لاتخاذ ما يراه مناسبا مع الجهات المعنية”.

وتتضمن المذكرة مقترح إعطاء مهلة للمستوردين في هذه القطاعات حتي لا يتكبدون أي خسائر تضر بهم وبتجارتهم التي تمثل جزء من الاقتصاد القومي .



ولفت غنيم إلى أن المذكرة تتضمن تفاصيل الشحنات سواء التي في الموانئ او التي تم التعاقد عليها وفي طريقها الي الميناء وكذلك التي تمت لها الاعتمادات المستندية، وأيضا قيمتها المادية متوقعا تفهم المسئولين لهذا الموضوع في ظل التنسيق والتعاون الملحوظ في الفترة الأخيرة بين الحكومة والاتحاد العام للغرف التجارية لتحقيق المصلحة العامة.