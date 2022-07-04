أظهرت نتائج بيانات رسمية أن الاقتصاد الرقمي بالصين سجل توسعا سريعا في السنوات الأخيرة، مع زيادة حجمه من 11 تريليون يوان (1.65 تريليون دولار أمريكي) في عام 2012 إلى أكثر من 45 تريليون يوان في عام 2021 .

وذكرت وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات أن نسبة الاقتصاد الرقمي في الناتج المحلي الإجمالي بالصين ارتفعت من 21.6 في المائة إلى 39.8 في المائة أثناء هذه الفترة.

توسع الاقتصاد الرقمي بالصين

وسارعت الصين في إنشاء البنية التحتية الرقمية. وحتى نهاية مايو الماضي، بنت الدولة أكبر مرافق شبكات متطورة تكنولوجيا في العالم، حيث تغطي المدن على مستوى الولايات بشبكات ألياف ضوئية ولديها 1.7 مليون محطة قاعدية لتكنولوجيا الجيل الخامس.

كما دفعت الدولة دمج البيانات الكبيرة والحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي مع قطاعات مثل الطاقة والرعاية الطبية والنقل والتعليم والزراعة.

وذكرت الوزارة أنه في عام 2021 ، ارتفع ناتج القيمة المضافة لكبار مصنعي المعلومات الإلكترونية بنسبة 15.7 في المائة على أساس سنوي، ما يعد رقما قياسيا عاليا خلال العقد الماضي، بينما سجلت إيرادات خدمات البرمجيات وتكنولوجيا المعلومات علاوة على الانترنت والخدمات المتعلقة، سجلت أيضا نموا مزدوج الرقم.

يشار إلى أن هذه المادة نقلا عن وكالة شينخوا الصينية بموجب اتفاق لتبادل المحتوى مع جريدة المال.