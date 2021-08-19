«الاقتصاد الرقمي»: الاتفاق مع «تنظيم الاتصالات» على الإفراج عن شحنات البلوتوث

أكد كريم غنيم رئيس شعبة الاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا بالغرفة التجارية بالقاهرة وعضو مجلس إدارة الغرفة، أنه بعد جولات من التفاوض مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات NTRA بخصوص ايجاد حل لمشكلة الشحنات التي تحوي أصناف بها خاصية البلوتوث .

وكانت تلك شخنات البلوتوث أثارت جدلا بين المستورين الفترة الماضية.

وأوضح أن الشعبة نجحت في إقناع مسئولي الجهاز للاستجابة لطلب ممثلي الغرف التجارية بمنح استثناء للشحنات التي وردت إلي الموانئ المصرية من تاريخ ١ يونيو وحتي تاريخ ١٥ أغسطس.

وأضاف غنيم أنه تم الاتفاق على أن يقوم المستورد بتسجيل شركته علي موقع الجهاز بتقديم الأوراق المطلوبة علاوة على استثناء الشحنات من إعادة التصدير و الموافقة علي سحب عينات من الشحنات و إرسالها الي المعامل لاستخراج الشهادات المطلوبة.



وأشار إلي أنه حاليا سيقوم ممثلي الغرف بالاجتماع مع مصلحة الجمارك للاتفاق علي إجراءات سحب العينات و طريقة إرسالها الي المعامل.



ووجه الشكر الي رئيس الإتحاد العام للغرف التجارية ابراهيم العربي علي دعمه الكامل لحل هذه المشكله و الحفاظ على استثمارات المستوردين.

وأكد أن أي قرار يصدر لتنظيم و ترتيب السوق ينعكس بالايجاب علي كل الاطراف العامله فيه في ظل تبسيط و تسهيل اجراءات التنفيذ

كان الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أصدر قرار بشان عرض جميع الشحنات الوارده إلي الموانئ المصرية والتي تحتوي علي الأصناف لا سلكية لأخذ موافقة للإفراج عنها.