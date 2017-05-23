الاقتصاد الرقمى تشارك بأول جناح مصرى في معرض CES 2018

محمود جمال ومحمد فتحى



قال المهندس خليل حسن خليل، رئيس الشعبة العامة للاقتصاد الرقمى والتكنولوجيا، إن الشعبة بصدد المشاركة بأول جناح مصرى رسمى يضم 10 شركات ناشئة فى معرض CES للإلكترونيات، المقرر عقده فى لاس فيجاس خلال يناير 2018.



جاء ذلك على هامش فعاليات المؤتمر السنوى لشعبة الاقتصاد الرقمى والتكنولوجيا بالاتحاد العام للغرف التجارية، والذى ترعاه جريدة المال إعلاميًا، تحت عنون “الاستثمار فى مصر – الاستثمار فى تكنولوجيا المعلومات”.



وأضاف أنهم يسيرون حاليا على إستراتيجية مقسمة إلى مرحلتينن، الأولى الحفاظ على الشركات الموجودة فى القطاع فى ظل الظروف الاقتصادية الحالية والاصلاح الاقتصادى، من خلال مبادرة “توطين” والتى تضم 50 شركة، وتقدم خدمات صيانة وتدريب وتأهيل ودعم للشركات، أما المحور الثانى هو مساعدة الشكات الناشئة، والذى وصفهم بأنهم مستقبل مصر.



وأكد أن وزارة الاتصالت حققت أعلى معدل نمو فى تاريخها 11.25% وهو معدل غير مسبوق للوزارة.



ولفت إلى أن سوق التكنولوجيا تغير بشكل كبير عن الماضى، إذ لم يعد مقتصرا على الكمبيوتر فقط، وإنما أصبح هناك الهواتف الذكية، بل وامتد بعد ذلك بعد أن كان مقتصرا على الهارد وير والسوف وير، أصبح هناك دفع إلكترونى واقتصاد رقمى يشمل كل الجوانب، إذ أصبح أى شخص بإمكانه تأسيس بنك عبر الإنترنت أو التواصل مع العالم بسهولة، وأهو أحد أسباب تغيير اسم الشعبة إلى شعبة الاقتصاد الرقمى.