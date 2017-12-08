الاقتصاد البريطاني ينمو 0.5% في 3 أشهر

إعداد – عبدالغفور أحمد محسننما الاقتصاد البريطاني بنسبة 0.5% في الأشهر الثلاثة الأخيرة المنتهية في نوفمبر الماضي، حسبما أظهرته توقعات للمؤسسة الوطنية للاقتصاد والأبحاث الاجتماعية.وقالت المؤسسة إن النمو دعم قرار بنك إنجلترا (البنك المركزي) رفع أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ 10 أعوام، في نوف

إعداد – عبدالغفور أحمد محسن

نما الاقتصاد البريطاني بنسبة 0.5% في الأشهر الثلاثة الأخيرة المنتهية في نوفمبر الماضي، حسبما أظهرته توقعات للمؤسسة الوطنية للاقتصاد والأبحاث الاجتماعية.

وقالت المؤسسة إن النمو دعم قرار بنك إنجلترا (البنك المركزي) رفع أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ 10 أعوام، في نوفمبر الماضي، ومثل صحوة من الأداء الضعيف للاقتصاد خلال النصف الأول من العام 2017.

وقال أميت كارات الاقتصادي لدى المؤسسة، إن استمرار نمو الاقتصاد بهذه الوتيرة، مع بقاء معدلات التضخم عند مستويات مرتفعة، سيدفع المركزي البريطاني لرفع أسعار الفائدة مجددًا.