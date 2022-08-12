الاقتصاد البريطاني ينكمش 0.6% في يونيو و0.1% في الربع الثاني

أظهرت بيانات رسمية، صادرة اليوم الجمعة، أن الاقتصاد البريطاني انكمش 0.6% على أساس شهري خلال يونيو الماضي، و0.1% خلال الربع الثاني من العام.

وكان استطلاع لوكالة رويترز قد أشار إلى انكماش نسبته 1.3% في يونيو.

وقال مكتب الإحصاءات الوطنية إن الخدمات تراجعت 0.5% خلال الشهر، وكانت المحرك الرئيسي لانخفاض الناتج المحلي الإجمالي.

وكان تراجع الناتج الاقتصادي لشهر يونيو الماضي متوقعًا بسبب عطلة مصرفية بمناسبة احتفالات اليوبيل البلاتيني للملكة إليزابيث.

وكان الاقتصاد البريطاني قد حقق نموًّا غير متوقع في مايو الماضي بنسبة 0.5%، بعد أن تراجع بنحو 0.2% في أبريل، و0.1% في مارس، في أول تراجع لشهرين متتاليين منذ أبريل ومارس 2020، مع بداية ظهور جائحة فيروس كورونا.

وحذر بنك إنجلترا، قبل أكثر من أسبوع، من أن بريطانيا تتجه إلى ركود طويل سيبدأ من الربع الأخير في العام الحالي، ويستمر طوال العام المقبل، وهو ما يعتبر أطول ركود تخوضه الدولة منذ الأزمة العالمية.

وعلى الرغم من مخاوف الركود، فإن بنك إنجلترا، رفع معدل الفائدة بنصف نقطة مئوية يوم الخميس الماضي، بأعلى زيادة منذ عام 1995، من أجل كبح التضخم المتفاقم.

ويعقد هذا الأمر مهمة رئيس الوزراء المقبل، في خضم حملة حزب المحافظين لاختيار خليفة بوريس جونسون، والتي تسيطر عليها أزمة المعيشة الحادة التي يمر بها البريطانيون.