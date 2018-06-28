الاقتصادي المصري محمد العريان: 4 دروس من المشاركة المخيبة للآمال في المونديال

حسين رجب

حث الاقتصادي المصري البارز محمد العريان، المصريين على تجاووز فكرة الفشل في المونديال إلى الاستفادة منها كتجربة تعليمية، طارحا 4 دروس مستفادة من المشاركة بكأس العالم بورسيا 2018.

وقال العريان إن تأهيل مصر لكأس العالم أظهر أن البلاد قادرة على التنافس على أعلى مستوى دولي. وبدلاً من معالجة خسارتها كفشل ، يجب أن ينظر إليها المصريون كتجربة تعليمية ، يمكن أن توجه البلاد في سعيها لتحقيق كامل إمكاناتها.



وعبر مقال مقال نشره موقع “بروجيكت سينتديكيت” أوضح أن فريق كرة القدم القومي المصري بتوجهه إلى روسيا في أول نهائيات لكأس العالم منذ 28 عاما حصل على موجة من التوقعات النبيلة والحماس القوي للمشجعين.

مستدركا “هم الآن يعودون إلى ديارهم بعد أن خسروا كل مبارياتهم – لا خيبة أمل صغيرة بالنسبة لبلد يأخذ كرة القدم والكرامة الوطنية على محمل الجد. الآن ، اندلعت لعبة اللوم التي لا يبدو أحد بمنأى عنها وقد يكون هذا مفهوما ، لكنه ليس بناء.

وأشار إلى أن هذا التوجه في الواقع ، فإنه يخاطر بالتغطية على الدروس الهامة التي يمكن أن تساعد ليس فقط مصر ، ولكن أيضا الاقتصادات الناشئة الأخرى ، لتحقيق إمكاناتها الكبيرة – وليس فقط في كرة القدم.



** إدارة التوقعات





وطرح العريان 4 دروس مستفادة من مشاركة المونديال هي أولها “إدارة التوقعات. كانت الفترة التي سبقت نهائيات كأس العالم محكومة بالثناء الشديد على لاعب الفريق ، محمد صلاح ، الذي كان لاعب كرة القدم في موسم 2017/2018 في العام الإنجليزي لعام 2017 وأصبح معشوقا لملايين المصريين. أضف إلى ذلك حقيقة أن مصر لم تتأهل لنهائيات كأس العالم منذ عام 1990 ، وانتهى الأمر بتجاوز التوقعات التي يمكن أن يحققها الفريق بشكل واقعي في البطولة.



وأضاف “كان هذا صحيحًا نظرًا لأن صلاح عانى مؤخرًا من كتف خلع ، مما أجبره على الخروج من نهائي ليفربول في دوري أبطال أوروبا ضد ريال مدريد وتهميشه في أول مباراة محورية في روسيا ضد أوروجواي. ومع ذلك ، ظل المصريون متفائلين – في الواقع ، متفائلون جدا – وانتهى بهم الأمر إلى خيبة أمل أكثر مما كان يجب أن يكونوا واقعيين. يمكن أن تؤدي هذه الإحباط إلى تصحيح التوقعات في الاتجاه المعاكس”.



** نقاط القوة





الدرس الثاني وفق العريان هو الاستفادة من نقاط القوة لدعم التنويع. لم يكن أمل المصريين المتواصل لفريق كرة القدم بعد إصابة صلاح راسخًا في معرفة أن هناك بعض الأسلحة السرية الأخرى التي تنتظر إبهار الحشد. على العكس من ذلك ، استمرت خطة اللعب في مصر في الاعتماد بشكل كبير على صلاح ، الذي كانت موهبته معروفة جيداً ، لكنه لم يتمكن من اللعب بكامل طاقته.



ووفق العريان كانت تكتيكات الفريق بطيئة التطور أيضًا ، وبدلاً من التنويع من موقع قوة ، أصبح المديرون عالقين في “القصور الذاتي النشط” – في محاولة لفعل المزيد ، ولكنهم ما زالوا محصورين في نهجهم الراسخ ، حتى عندما واجهوا التحديات الأساسية.



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الدرس الثالث بحسب العريان يتعلق بكيفية إنهاء المهمة، مشيرا إلى أنه في المباراة النهائية لكأس العالم في مصر – خسارة ساحقة 2-1 للمملكة العربية السعودية التي وضعت الفريق في الجزء السفلي من مجموعته – تم تسجيل كل من أهداف الخصم في الوقت المحتسب بدل الضائع من كل شوط. مع اقتراب موعد المباراة ، بدا أن تركيز الفريق يتضاءل. ارتكبت ألمانيا خطأ مشابها ، لتتخلى عن هدفين لكوريا الجنوبية في الوقت المحتسب بدل الضائع.



وأوضح أن هذا لا يحدث في كرة القدم ، ولا يعمل في مجال الأعمال التجارية أو صنع السياسة أو أي مجال آخر. مفتاح النجاح المستمر هو عدم الاستسلام حتى يتم إطلاق صافرة النهاية.

** تعزيز رأس المال

ووفق العريان فإن الدرس الأخير من تجربة مصر في كأس العالم هو أن المشاركة الدولية يمكن أن تلعب دوراً حيوياً في تعزيز رأس المال والموارد المحلية. يمكن للاعبين ، مثل صلاح ، أن يكون لديهم فرص للعب في الخارج في بطولات تنافسية عالية ، أن يعمقوا ويوسعوا مهاراتهم ، مع تطوير فهم استراتيجي أوسع للعبة. وهذا يضعهم في وضع أفضل لتحسين أداء الفريق الوطني في المسابقات الإقليمية والعالمية.



وأضاف “هناك حاجة إلى بذل المزيد من الجهود لاغتنام الفرص الدولية لتنمية رأس المال البشري ، وإعادة المعرفة والخبرات الناتجة ، ونشر ما يتم تعلمه لعدد أكبر من الناس في المنزل. هذا صحيح بالنسبة لكرة القدم كما هو الحال بالنسبة للعديد من الملاحقات الأخرى ، من العمليات التجارية إلى التكنولوجيا”



وتابع “أظهر تأهيل مصر لكأس العالم أن البلاد قادرة على التنافس على أعلى مستوى دولي. وبدلاً من معالجة خسارتها كفشل ، يجب أن ينظر إليها المصريون على أنها تجربة تعلم ، يمكن أن تساعد في توجيه البلاد في سعيها إلى تحقيق إمكاناتها الكبيرة على جبهات متعددة”

وقال إنه “في الواقع ، يمكن تطبيق الدروس المستفادة من خيبة الأمل هذه إلى ما هو أبعد من كرة القدم – وخارج مصر”