الاقتصادية ترفض دعوى عمال شركة أسمنت طرة

نجوى عبد العزيز: رفضت المحكمة الاقتصادية، الدعوى المقامة من 50 عاملا ضد شركة "أسمنت بورتلاند طرة المصرية" والمطالبة بصرف مستحقاتهم المالية في الأرباح السنوية. كان 50 عاملا قد أقاموا عقب خروجهم معاش مبكر، دعوى قضائية وطالبوا الشركة المدعى عليها بصرف مستحقاتهم المالية في باقي أرباحهم السنوية ع

نجوى عبد العزيز:



رفضت المحكمة الاقتصادية، الدعوى المقامة من 50 عاملا ضد شركة “أسمنت بورتلاند طرة المصرية” والمطالبة بصرف مستحقاتهم المالية في الأرباح السنوية. كان 50 عاملا قد أقاموا عقب خروجهم معاش مبكر، دعوى قضائية وطالبوا الشركة المدعى عليها بصرف مستحقاتهم المالية في باقي أرباحهم السنوية عن الفترة 1992 وحتى تاريخ علمهم، والمقدرة بـ 205 ملايين جنيه، كما جاء بميزانية الشركة لعام 2005، وكذلك صرف مستحقاتهم المالية بعائد مالي 139 مليون جنيه تم استقطاعها عن عمد طوال سنوات خدمتهم السابقة.