«الاقتصادية» تحكم فى بطلان انتخابات مصر المقاصة 15 ديسمبر المقبل

كشفت مصادر مطلعة لـ«المال» أن المحكمة الاقتصادية قررت فى جلسة الخميس الماضى، حجز الدعوى القضائية التى تطالب ببطلان انتخابات مجلس إدارة شركة مصر المقاصة والإيداع والقيد المركزى، للحكم فى جلسة 15 ديسمبر المقبل.

يُذكر أن المحامى عاطف الشريف، بصفته وكيلًا عن المرشحين المستبعدين من الانتخابات وهم أحمد سعد، ومدحت نافع، أقام مطلع سبتمبر الماضى، دعوى أمام المحكمة الاقتصادية برقم 784 لسنة 13 بوقف وبطلان الانتخابات عقب قرار استبعادهما من سباق الترشح لمجلس إدارة «مصر المقاصة»2021 /2024 ثم قام «الشريف» بإضافة مطلب بطلان انتخابات مجلس إدارة شركة مصر المقاصة التى عقدت فى 15 سبتمبر الماضى.

واجتمعت الجمعية العمومية لـ«مصر المقاصة» فى 15 سبتمبر الماضى بنسبة حضور %84 لانتخاب مجلس إدارتها الجديد فى دورته لعام 2024/2021 وفاز فى الانتخابات، علاء عامر، بمنصب رئيس مجلس الإدارة، كما فاز كل من خالد راشد، وهشام السيد مبروك محمد، بعضوية مجلس الإدارة ممن يحق لهم منصب العضو المنتدب.

وأضافت المصادر أن «المحكمة الاقتصادية» ألزمت شركة «مصر للمقاصة» بناء على طلب محامى المرشحين المستبعدين، بتقديم محضر انعقاد ومستندات الجمعية العمومية الأخيرة، لإرفاقها فى ملف الدعوى فى جلسة الخميس الماضى، التى شهدت انتهاء المرافعات وتقديم المستندات.

وأشارت إلى أن محامى المرشحين المستبعدين يستند إلى أن إجراءات انعقاد الجمعية- من وجهة نظر دعوته- غير قانونية، نظرًا لعدم حضور 5 أعضاء من مجلس الإدارة على الأقل وفقًا للقانون، فضلا عن انتهاء المدة القانونية للمجلس منذ مارس الماضى.

كانت «المال» كشفت فى أكتوبر الماضى، أن محكمة القضاء الإدارى أحالت الدعاوى الـ 4 المقامة من المرشحين المستبعدين من انتخابات مجلس إدارة «مصر المقاصة»، وهم محمد عبدالسلام وأحمد سعد و مدحت نافع، إلى هيئة المفوضين بمجلس الدولة لإعداد تقريرها وإبداء الرأى القانونى.