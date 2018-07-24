«الاقتصادية» الأكثر تضررًا من رفع رسوم التراخيص وتفشى الأوفر برايس

■ حسن سليمان: تداعيات سلبية محتملة على معدلات الإنتاج ■ أسامة أبو المجد: القرار يسهم فى تحول السوق من الزيرو للمستعملالمال-خاصتوقع خبراء سوق السيارات، أن يشهد القطاع تراجعًا الفترة المقبلة، كرد فعل لقرار وزير المالية، محمد معيط، بفرض رسوم تنمية الموارد الجديدة على ترخيص السيارات المجمعة محلياً.



■ حسن سليمان: تداعيات سلبية محتملة على معدلات الإنتاج

■ أسامة أبو المجد: القرار يسهم فى تحول السوق من الزيرو للمستعمل



المال-خاص

توقع خبراء سوق السيارات، أن يشهد القطاع تراجعًا الفترة المقبلة، كرد فعل لقرار وزير المالية، محمد معيط، بفرض رسوم تنمية الموارد الجديدة على ترخيص السيارات المجمعة محلياً.

تتضمن الرسوم الجديدة، التى أعلنتها وزارة المالية بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة، ارتفاعا فى رسوم تجديد تراخيص السيارات، بنسب تعتمد على السعة اللترية لكل سيارة مجمعة محلياً.

أشار الخبراء إلى أن السيارات المجمعة محليًا تعد أساس النمو لسوق السيارات، مع إقبال مستويات الدخول المتوسطة عليها، لانخفاض أسعارها، مقارنة بمثيلتها المستوردة، إلا أن رفع رسوم التراخيص عليها، يسهم فى تراجع مبيعات السوق بنسبة تصل إلى %20، مع تفشى ظاهرة الأوفر برايس.

قال حسن سليمان، رئيس رابطة مصنعى السيارات، ورئيس مجلس إدارة شركة الأمل لصناعة وتجميع السيارات، وكلاء ومصنع سيارات بى واى دى ولادا، إن قرار معيط له تداعيات سلبية على معدلات الإنتاج، مع التوقعات التى تشير إلى تأثر أصحاب الدخول المتوسطة وفوق المتوسطة بتلك الزيادات.

أشار إلى أن سوق السيارات مر بالعديد من التحديات بداية من العام الجارى ممثلة فى رفع اسعار الوقود، وارتفاع أسعار السلع والخدمات، الأمر الذى أثر بالسلب على مستويات الإقبال على شراء السيارات الجديدة، لا سيما من أصحاب الدخول المتوسطة والتى تمثل %90 من مبيعات السوق.

أكد سليمان أن إعادة انتعاش سوق السيارات يتمثل فى خفض مستويات أسعار الفائدة، بما يمهد الطريق أمام انتعاش مبيعات السوق بالتقسيط، التى تمثل نصف مبيعات السوق، علاوة عن زيادة معدلات الأجور والمرتبات.

تابع: «يجرى حاليًا اتصالات مع قيادات الرابطة لعقد اجتماع عاجل خلال الفترة القليلة المقبلة، لمناقشة تداعيات تلك القرارات»، مطالبًا عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، بسرعة إصدار إستراتيجية صناعة السيارات بما يمهد الطريق أمام انتعاش سوق وصناعة السيارات.

توقع رئيس رابطة مصنعى السيارات أن ينهى سوق السيارات أعماله خلال العام الجارى على نمو بنسبة تصل إلى %25، مقارنة بمستويات البيع خلال 2017، ليسجل 200 ألف وحدة مباعة.

قال خالد سعد، الأمين العام لرابطة مصنعى السيارات، ومدير عام شركة بريليانس البافارية، إن القرار يؤدى إلى تراجع المبيعات الإجمالية لفئة السيارات الاقتصادية بنسبة تصل إلى %20، لا سيما مع استمرار ثبات مستويات الدخول لتلك الفئة من المستهلكين.

تابع: «تأثير ذلك على مستويات الاستهلاك للسيارات التى تتمتع بمحرك تتجاوز 2000 سى سى سيكون منعدمًا، لا سيما أن الراغبين فى اقتناء تلك السيارات ينتمون لفئة الفاخرة، التى تمثل نسبتها %10 من إجمالى مبيعات الملاكى».

أشار إلى أن مشاركته فى القرار بالتنسيق مع وزارة المالية، الذى اعتمد على السعة اللترية للمحرك، والسعر الرسمى للسيارة، الذى تمثل %0.25، لفئة السيارات الجديدة المدعومة بمحرك أقل من 1300 سى سى.

أما بالنسبة للسيارات المدعومة بمحرك يتراوح بين 1330 سى سى، وحتى 1630 سى سى، فحددت وزارة المالية رسم تنمية الموارد المالية عليها بنسبة %1 من سعر السيارة، فيما بلغت الرسوم على السيارات المدعومة بمحرك سعته من 1630 سى سى، وحتى 2030 بنسبة %1.75، أما السيارات والتى تتسم بمحرك يزيد سعته عن 2030 سى سى، فستكون الرسوم عليها %2.5.

أوضح أن الغرض من تلك الرسوم هو الحد من الأزمات التى عانى منها ملاك السيارات الجدد عند مراحل التراخيص، بعد أن طالبت وحدات المرور صورة من الإفراج الجمركى للسيارة للتأكد من دفع تلك الرسوم.

فى سياق متصل، قال أسامة أبو المجد، رئيس رابطة تجار السيارات، إن قطاع السيارات لم يعد يحتمل أى أعباء جديدة، بعد الزيادات الأخيرة فى أسعار الوقود، التى تسبب فى تراجع الإقبال على الشراء، واتجاه الملاك القدامى لخفض معدلات استهلاك سياراتهم مع ارتفاع مصاريف التشغيل من وقود، وأسعار قطع غيار، صيانة.

أشار إلى أن سوق السيارات مقبلة على مرحلة التوقف التام، بعد قرار فرض رسم تنمية موارد على رخص السيارات الجديدة المنتجة محليًا، مع وصول الأوفر برايس على بعض السيارات الاقتصادية لمستوى 50 ألف جنيه.

تطرق أبو المجد لأحد السيارات المجمعة محليًا، التى تمس مستويات الدخول المتوسطة، إذ بلغ رسوم التراخيص عليها 200 جنيه تقريبًا، وان الأوفر برايس لدى التجار والموزعين 25 ألفاً حال التسليم الفورى، متسائلاً عن سبب إقبال العميل على الشراء مع ارتفاع سعرها لتلك المستويات.

أوضح رئيس رابطة تجار السيارات أن إقبال المستهلك على شراء السيارات المنتجة فى مصر ليس لجودتها، لكن لكون لسعرها المتناسب مع مستويات الدخل المتوسط.

تابع: «مع تصدر الطرازات المجمعة محليًا لقائمة الطرازات الأعلى مبيعًا لسوق السيارات، يكون من الصعب فى ظل تلك القرارات على السوق تحقيق أى صعود».

توقع أن تلجأ فئة كبيرة من الراغبين فى الشراء لسوق المستعمل كدرجة من درجات الهبوط من تلك القرارات.