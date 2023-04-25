كشفت بيانات رسمية صدرت اليوم الثلاثاء، أن الاقتراض في المملكة المتحدة لا يزال يثير القلق الشديد على الرغم من التوقعات القوية.

يأتي ذلك بينما يتعرض جيريمي هانت لضغوط لخفض الضرائب، قبل الانتخابات المتوقعة في عام 2024، بينما تضغط نقابات العاملين في القطاع العام من أجل زيادة الأجور.

لا يزال الاقتصاد البريطاني أكثر المتضررين في القارة العجوز، في ظل ارتفاع معدلات التضخم إلى مستويات قياسية.

ورغم أن الصورة الكلية لا تزال تتسم بركود النشاط إلى حد كبير وارتفاع التضخم، إلا أن البيانات الأخيرة تتفق مع قراءات أخرى للاقتصاد البريطاني، أشارت إلى أداء أفضل قليلا من المتوقع في الشهور الماضية.

تضخم الاقتراض في المملكة المتحدة

وأظهرت بيانات يوم الثلاثاء، أن الدعم الحكومي لفواتير الطاقة المنزلية والتجارية، أدى إلى تضخم عجز الميزانية البريطانية للعام المالي 2022/23، إلى رابع أعلى مستوى على الإطلاق، لكنه لا يزال أقل مما توقعه الخبراء.

وأفاد مكتب الإحصاء الوطني عن اقتراض 139.2 مليار جنيه استرليني عن العام المالي المنتهي في مارس، بنسبة 5.5٪ من الناتج المحلي الإجمالي – ارتفاعا من 121.1 مليار جنيه في 2021/202 أو 5.2٪ من الناتج المحلي الإجمالي.

في الشهر الماضي، قال مكتب مسؤولية الميزانية (OBR) – الذي تستخدم الحكومة توقعاته – إن الاقتراض للعام المالي الماضي سيكون 152.4 مليار جنيه ، أو 6.1٪ من الناتج الاقتصادي ، قبل أن ينخفض إلى 5.1٪ في 2023/24.

وبشكل عام ، تشير الأرقام المتوافقة مع قراءات أخرى للاقتصاد البريطاني، إلى أداء أفضل قليلاً من المتوقع في الأشهر الأخيرة .

هناك تفاؤل بشكل مفرط بشأن التوقعات الاقتصادية على المدى المتوسط للاقتصاد.

اقتراض مبالغ “مذهلة”

وتعليقًا على البيانات قال وزير المالية جيريمي هانت: “إن بريطانيا اقترضت مبالغ “مذهلة” لدعم الاقتصاد من خلال جائحة كوفيد-19، وصدمة أسعار الطاقة الناجمة عن الغزو الروسي لأوكرانيا”.

ويتعرض هانت لضغوط من المشرعين في حزبه المحافظ، لخفض الضرائب قبل الانتخابات المتوقعة في عام 2024، بينما تضغط نقابات العاملين في القطاع العام، من أجل زيادات أعلى في الأجور، لتعويض تأثير ارتفاع التضخم فوق 10٪.

وقال مكتب الإحصاء الوطني إن التقييم الجديد لقيمة قروض الطلاب، كان عاملا كبيرا وراء خفض الاقتراض المقدر بـ 14.6 مليار جنيه خلال 11 شهرا حتى فبراير.

وقال مسؤول في الديوان إن إجمالي دعم فاتورة الطاقة الحكومية، كلف حوالي 8 مليارات جنيه في مارس، مما رفع التكلفة الإجمالية لستة أشهر إلى 41.2 مليار جنيه.

في مارس وحده ، اقترضت الحكومة 21.5 مليار جنيه إسترليني (26.9 مليار دولار)، بزيادة طفيفة عن 20 مليار جنيه في توقعات الخبراء الاقتصاديين.

قال صامويل تومبس، الخبير الاقتصادي في شركة الاستشارات بانثيون ماكروإيكونمكس إن الأداء المالي الأفضل من المتوقع من المرجح أن يستمر في السنة المالية الحالية، حيث يبدو أن الاقتصاد الآن من المرجح أن ينمو، بدلاً من الانكماش في عام 2023.

تفاؤل مفرط

وقال الخبير الاقتصادي في شركة الاستشارات: “نشك مع ذلك في أن الاقتراض العام سينخفض، إلى المستويات التي تنبأ بها مكتب مسؤولية الميزانية الشهر الماضي”.

وبحسب مكتب مسؤولية الميزانية، فإن هناك تفاؤلا بشكل مفرط بشأن التوقعات الاقتصادية على المدى المتوسط للاقتصاد.

وقال مكتب الإحصاء الوطني إن تقدير العام بأكمله لاقتراض 2022/23، لا يمثل بيانات نهائية وستتم مراجعته.