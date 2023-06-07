الافريكسيم بنك يقدم تسهيلات بقيمة 44 مليون لشركة سياف لشراء 3 طائرات

أعلن بنك التصدير والاستيراد الأفريقي “الافريكسيم بنك “تقديمه تسهيلات بقيمة 44 مليون دولار لشركة سياف لتأجير الطائرات والمعدات -مقرها مصر- لتمويل شراء ثلاث طائرات من طراز Embraer E-190 لتعزيز عمليات التأجير بالشركة.

وقال بيان صحفي للافريكسيم بنك “إنه مع وجود ه- كمزود رئيسي للقرض- وبنك التنمية الوطني البرازيلي (BNDES)، تعزز الصفقة قدرة شركة الطائرات الأفريقية.

وتعليقًا على الصفقة ، قالت كانايو أواني ، نائب الرئيس التنفيذي لبنك الاستيراد الأفريقي، إن مشاركة البنك في الصفقة كانت دليلًا على التزامه بدعم قطاع الطيران في إفريقيا ، نظرًا لدوره الحاسم في دعم خلق فرص العمل والتجارة والسياحة والأنشطة الاقتصادية الأخرى.