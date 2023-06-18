الافريكسيم بنك يطلق شركة لتقديم حلول التأمين للشركات بالقارة الأفريقية

أعلن البنك الافريقي للاستيراد والتصدير إطلاق شركة “AfrexInsure” وهي شركةخدمات لإدارة حلول التأمين.

أضاف البنك في منشور على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، إن الشركة تم تأسيسها في أواخر عام 2021 لتسهيل حصول الشركات على حلول التأمين الخاصة بالتجارة والاستثمارات المرتبطة بالتجارة في أنحاء القارة الافريقية.

وكان بنك التصدير والاستيراد الأفريقي “الافريكسيم بنك “ أعلن في مطلع الشهرالجاري تقديمه تسهيلات بقيمة 44 مليون دولار لشركة سياف لتأجير الطائرات والمعدات -مقرها مصر- لتمويل شراء ثلاث طائرات من طراز Embraer E-190 لتعزيز عمليات التأجير بالشركة.

وقال بيان صحفي للافريكسيم بنك “إنه مع وجود ه- كمزود رئيسي للقرض- وبنك التنمية الوطني البرازيلي (BNDES)، تعزز الصفقة قدرة شركة الطائرات الأفريقية.