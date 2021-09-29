«الافريقى للتصدير والاستيراد» يعقد مؤتمر لتعزيز العلاقات التجارية بين دول القارة

-يعقد البنك الافريقى للتصدير والاستيراد افريكسيمبنك المؤتمر التحضيرى لمعرض التجارة الأفريقية البينية والذى يعقد تحت شعار “تعزيز العلاقات التجارية والاستثماريه بين مصر وأفريقيا في اطار تنفيذ اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية ” يوم ٥ اكتوبر ٢٠٢١ بالقاهرة.

ويشارك فى المؤتمر الدكتور بنديكت أوراما، رئيس مجلس إدارة البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد

و نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة المصرية و الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي المصرية ،و رافي بيلاي، عضو المجلس التنفيذي للتنمية الاقتصادية والسياحة والشؤون البيئية بجنوب إفريقيا و كانايو أواني، المديرة العامة لمبادرة التجارة الأفريقية البينية – البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد ،و مي عسل، رئيسة مجلس إدارة الهيئة المصرية للمعارض والمؤتمرات، و ممدوح سلمان، رئيس هيئة تنمية الصادرات، ومن مصرإبراهيم العربي، رئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية و محمد علي، مدير التجارة في السلع والمنافسة، أمانة منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية.

ويهدف معرض التجارة الأفريقية البينية لعام 2021 إلى توفير منصة فريدة لتسهيل تبادل معلومات التجارة والاستثمار لدعم زيادة التجارة الأفريقية البينية، لا سيما في اطار تنفيذ اتفاق منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، الذي دخل حيز التنفيذ في 30 مايو 2019، والذي، بدأ العمل به في 1 يناير 2021.

ومن المتوقع ان يستقبل المعرض أكثر من 5000 مشارك من جميع البلدان الأفريقية الـ55، وبقية دول العالم ،كما من المتوقع ان يتم توقيع اتفاقيات تعاون واستثمارات جديدة بقيمة تصل لأكثر من 40 مليار دولار .