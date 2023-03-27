«الاعتماد والرقابة»: تسجيل 4 مستشفيات بالإسماعيلية والقاهرة والاسكندرية

أصدر

أحمد طه، رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، القرار رقم ( 16) لسنة 2023 بإعادة تشكيل لجنة إقرار اعتماد المنشآت الصحية وهي لجنة دائمة تختص باتخاذ قرار موضوعي ومحايد بشأن تسجيل واعتماد المنشآت الصحية حسب معايير الاعتماد الوطنية الصادرة عن الهيئة والحاصلة على الاعتماد الدولي من (الاسكوا) بناء على تقارير المراجعين.

وتضمن اللجنة من خلال عملها استقلالية منح قرار التسجيل والاعتماد، كما تختص بفحص طلبات الطعن على قرارات التسجيل والاعتماد من لجنة تسوية المنازعات وتقديم المشورة إلى جانب تقديم التوصيات والمقترحات الخاصة بتطوير المعايير بناء على تحليل نتائج الأعمال التقييمية المعتمدة.

وأصدرت اللجنة، خلال أول اجتماعين لها بمقر هيئة الاعتماد والرقابة الصحية قرارا بمنح شهادات الاعتماد لعدد من المنشآت الطبية شملت وحدات طب أسرة الوصفية، ومركز طب أسرة المستقبل، ووحدة طب أسرة الروضة بمحافظة الإسماعيلية، ومعمل كيورلاب للتحاليل الطبية بمحافظة السويس، وصيدلية الدكتورة نهى شلبي بالجيزة.

كما أصدرت اللجنة قرار بمنح شهادات التسجيل للمنشآت الطبية التالية:

مستشفى اورام الإسماعيلية التعليمي بالإسماعيلية

مستشفى الشركة الطبية العربية الدولية (دار الفؤاد) بالقاهرة

مستشفى الجمعية الشرعية لرعاية الأطفال المبسترين وحديثي الولادة بالقاهرة

مستشفى اندلسية الشلالات بمحافظة الاسكندرية

مركز الوافي لصحة المرأة بالجيزة

العيادات المجمعة لأعضاء هيئة الشرطة بالقليوبية

مركز الفردوس للأشعة بالإسماعيلية

مركز الحياة سكان سبورتنج بالإسكندرية

جدير بالذكر أن شهادة التسجيل أو الاعتماد الصادرة عن الهيئة هي البوابة الرئيسية لدخول المنشأة الصحية إلى منظومة التأمين الصحي الشامل لتقديم خدماتها إلى المنتفعين، فضلا عن الميزة التنافسية التي تمنحها شهادة GAHAR للمنشأة الطبية كجهة معتمدة عالمياً يلتزم العاملون بها بضمان أعلى مستوى من السلامة والأمان والجودة للخدمات الصحية المقدمة للمرضى، من خلال نظام مؤسسي قوي متوافق مع معايير الجودة الصادرة عن الهيئة، بما يتماشى مع اهداف رؤية مصر 2030 من الارتقاء بجودة الخدمات الطبية المقدمة للمريض المصري.