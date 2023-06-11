«الاعتماد والرقابة» تبحث التعاون المشترك مع الصحة السعودية

بحث الدكتور أحمد طه، رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية مع الدكتور محمد العبد العالي، نائب وزير الصحة السعودي والمتحدث الرسمي لوزارة الصحة السعودية، سبل التعاون المشترك وتوحيد الجهود ما بين هيئة الاعتماد المصرية والمركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية CBAHI، الجهة الرسمية المخولة منح شهادات الاعتماد لجميع منشآت الرعاية الصحية العاملة في القطاعين العام والخاص بالمملكة العربية السعودية.

وناقش الجانبان فرص التعاون مع محتلف جهات الاعتماد العربية لعمل شهادة اعتماد عربية موحدة معتمدة عالميا خاصة بجودة الرعاية الصحية على مستوى الدول العربية.

واستعرض نائب وزير الصحة السعودي تجربة وزارة الصحة السعودية في العلاج عن بعد والمشروع الوطني للمستشفى الافتراضي والذي يعد احدى المبادرات ذات الأولوية في برنامج تحول القطاع الصحي التي تخدم الرؤية، وتعزز تطبيقات الطب الافتراضي في الجهات الصحية، وتقدم خدمات صحية افتراضية ذات جودة لمواطني المملكة.

وفي ذات الاطار، أشار الدكتور أحمد طه إلى عمل الهيئة على اصدار معايير منظمة للتطبيب عن بعد مؤكدا أن التطبيب عن بعد أصبح واقعا لا مفر منه وهو ما اثبتته تجربة العالم مع جائحة كورونا.

وفي سياق متصل، ناقش الدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة الاعتماد والرقابة الصحية، مع المستشار عبد الله الحمداني، رئيس مجلس ادارة مجموعة الحمداني ومستشار السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان، سبل التعاون المشترك مع القطاع الصحي بالسلطنة حيث اتفق الجانبان على الاستعانة بكوادر وخبرات هيئة الاعتماد المصرية في اعداد المعايير الصادرة عن GAHAR لمختلف انواع المنشآت الصحية والترويج لها في منطقة الخليج العربي، وأهم نقاط الارتكاز في برامج التعاون المشترك خاصة فيما يتعلق بالموارد البشرية في القطاع الطبي وعلى رأسها البرامج التي تستهدف القيادة ونشر ثقافة الجودة في مختلف المستويات داخل المؤسسة الصحية.