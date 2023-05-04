«الاعتماد والرقابة»: الهيئة بصدد وضع خطة لزيادة حصة مصر من السياحة العلاجية

قال

أحمد طه رئيس هيئة الاعتماد والرقابة إن شهادة “التميز في السياحة العلاجية GAHAR- TEMOS والتي تحصل عليها المنشآت الصحية بعد اعتمادها من الهيئة الاعتماد والرقابة الصحية وكذلك من هيئة تيموس الدولية المتخصصة في معايير السياحة العلاجية تفتح الطريق لإحالة المرضى الدوليين من شركات التأمين العلاجي الدولية لتلقي العلاج في مصر.

جاء ذلك خلال اجتماع رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية اليوم مع الدكتورة كلوديا ميكا، رئيس مجلس إدارة منظمة “تيموس” الدولية، والدكتور أسعد رياض، مدير المكتب الإقليمي لتيموس بمصر، بمقر الهيئة بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة لبحث تعزيز التعاون بين الجانبين خلال الفترة المقبلة.

مصر مؤهلة وبقوة للمنافسة في هذا المجال

وأوضح «طه» أن الهيئة بصدد وضع خطة تسويقية طموحة لزيادة حصة مصر السوقية من السياحة العلاجية على المستويين العربي والافريقي , خاصة وأن مصر مؤهلة وبقوة للمنافسة في هذا المجال لما تمتلكه من مناطق جذب سياحي ذات شهرة عالمية ولما تمتلكه من منشآت صحية متمتعة بمعايير جودة معتمدة من هيئة الاعتماد الدولية ( إسكوا) .

وأضاف، أن الهيئة بصدد تطوير آلية تأهيل واعتماد المنشآت الصحية بمعايير مشتركة مع منظمة تيموس TEMOS، أحد أهم المنظمات الدولية المانحة لشهادات الاعتماد في مجال السياحة العلاجية الطبية.

وتابع أن ذلك يأتي في إطار سعي الهيئة لوضع المنشآت الصحية المعتمدة من GAHAR على خريطة السياحة العلاجية العالمية ، وجعلها أحد الروافد الهامة للدخل القومي بهدف زيادة موارد الدولة من النقد الأجنبي ، مؤكدا أن منظومة التأمين الصحي الشامل تفتح آفاقاً جديدة في ملف السياحة العلاجية.

وأوضح رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، أن الهيئة تعمل حاليا على تطوير الإصدار الحالي للمعايير المشتركة TEMOS -GAHAR ليشمل أبعاداًجديدة للرعاية الصحية، خاصة فيما يتعلق بمعايير الرعاية الصحية للمريض الدولي والرعاية الممتدة والتأهيل، واصدار معايير خاصة بمراكز الاستشفاء الطبي الطبيعية.

وأضاف أن المرضي من قاصدي السياحة العلاجية يبحثون عن “التميز” وهو المستوى الأعلى من “الاعتماد”، الذي يضمن تطبيق أفضل الممارسات الاكلينيكية، والبروتوكولات العلاجية، إلى جانب جودة الخدمات اللوجستية والفندقية والتي تهتم بالاعتناء التام بالمريض الدولي منذ وصوله الي ارض مصر وحتي مغادرته لها.

تميز الخدمة الطبية ومراعاتها لكافة الاحتياجات والمتطلبات العالمية

وأشار إلى أن حصول المنشأة الصحية على شهادة “اعتماد GAHAR” المعتمدة دوليا من الاسكوا ، وشهادة “التميز في السياحة العلاجية GAHAR- TEMOS “، يعد عامل جذب رئيسي للمريض الدولى ودليلاً قاطعاً على تميز الخدمة الطبية ومراعاتها لكافة الاحتياجات والمتطلبات العالمية لهؤلاء المرضي ، خاصة في ظل الريادة الطبية لمصر في المنطقة العربية وما يتمتع به الطبيب المصري من سمعة طيبة مما يمهد الطريق أمام حصة سوقية أكبر لمصر على المستوى العربي والافريقي على المدى القريب وهو ما تستهدفه الهيئة من خلال التعاون مع المنظمات العربية ومشاركتها بمؤتمر ومعرض صحة افريقيا خلال الشهر المقبل.

ومن جانبها، أشادت كلوديا ميكا، رئيس منظمة تيموس الدولية، بالعاصمة الادارية الجديدة ومشروعات الجمهورية الجديدة التي تساهم في تعزيز مناخ الاستثمار في مصر مشيرة إلى ان اتخاذ عددا من الشركات الدولية لمقرات لها بالعاصمة الجديدة يفتح الباب على مصراعيه أمام السياحة الطبية وتوجه شركات التأمين العلاجي العالمية لإحالة المرضى من الأجانب العاملين بالعاصمة الجديدة للمنشآت الصحية المصرية الحاصلة على الاعتماد والتميز.

منظومة التأمين الصحي الشامل تعتبر خطوة كبيرة في تطور النظام الصحي

وثمنت ميكا من جهود الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية كأول جهة اعتماد مصرية في مجال الرعاية الصحية وما حققته من انجازات خلال فترة قصيرة منذ إنشائها، مؤكدة أن منظومة التأمين الصحي الشامل تعتبر خطوة كبيرة في تطور النظام الصحي في مصر وهو ما دفع منظمة تيموس إلى التعاون لتطوير البرنامج الحالي الذي يتيح للمنشآت الصحية الاستفادة من عملية اعتماد مختصرة للمنشآت المصرية المعتمدة بمعايير الهيئة للحصول على اعتماد تيموس مما يتيح للمنشآت الصحية المصرية المعتمدة من GAHAR مكانا متميزا علي الخريطة العالمية للسياحة العلاجية لتكون وجهة للمرضى من مختلف أنحاء العالم والاستفادة من خدمات المنظمة وشبكاتها مع شركات التأمين الدولية.

بحث الاجتماع كذلك التعاون بين الجانبين في تدريب الكوادر الطبية علي معايير الجودة والاعتماد في مجال الرعاية الصحية من خلال تنظيم دورات تدريبية مشتركة بين الهيئة واكاديمية “تيموس” للتدريب.

كما تم مناقشة أولوية حصول المنشآت الصحية الحاصلة على اعتماد GAHAR بمناطق الجذب السياحي في محافظات التأمين الشامل على شهادة التميز بالسياحة العلاجية مثل: مستشفى شرم الشيخ الدولي، ومستشفيات طيبة التخصصي، وايزيس التخصصي، ودار الشفاء بالأقصر.