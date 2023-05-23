«الاعتماد والرقابة»: الفرص الاستثمارية متاحة في مجال السياحة العلاجية

أكد

أحمد طه رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية أن الفرص الاستثمارية متاحة أمام مستشفيات الأقصر المعتمدة من الهيئة في مجال السياحة العلاجية بما توفره من إمكانيات تجعلها قبلة للمرضى الدوليين من مختلف دول العالم، خاصة مع ما تتمتع به محافظة الأقصر من شهرة سياحية عالمية ووجهة للسياح على مدار العام.

جاء ذلك جولة ميدانية لرئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية بالأقصر وزيارة مجمع الأقصر الطبي الدولي، ومستشفى الكرنك، ومستشفى ايزيس، ومستشفى شفا الاورمان

قام رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية بجولة ميدانية بمحافظة الأقصر وزيارة مجمع الأقصر الدولي، ومستشفى الكرنك، ومستشفى ايزيس، ومستشفى شفا الأورمان لعلاج السرطان.

استهل الدكتور أحمد طه جولته بزيارة مجمع الأقصر الطبي الدولي تحت التطوير، ثم مستشفى الكرنك والجاري تجهيزها للتسجيل بهيئة الاعتماد والرقابة الصحية، ثم مستشفى ايزيس التخصصي لأمراض النساء والحاصلة على اعتماد الهيئة، واختتم جولته بزيارة مستشفى شفا الاورمان الحاصلة على اعتماد الهيئة وشهادة التميز البيئي كمستشفى خضراء.

أشاد الدكتور أحمد طه بمستوي الخدمات الصحية المقدمة بالمستشفيات والالتزام بتطبيق معايير الجودة بالمستشفيات المعتمدة من الهيئة، حيث قام بجولة تفقدية بأقسام المستشفيات ومقابلة المنتفعين بمنظومة التأمين الصحي الشامل والذين أكدوا على التغيير الملحوظ في مستوى جودة الخدمات الصحية المقدمة لهم بعد تطبيق المنظومة بالمحافظة، واستمع إلى آراء مقدمي الخدمة الصحية حول أهم مميزات تطبيق معايير الجودة على مستوى المؤسسة ونظم العمل.

وكانت الهيئة أطلقت في أكتوبر الماضي الإصدار المشترك لمعايير التميز في السياحة العلاجية GAHAR- Temos ، تفعيلا لبروتوكول التعاون المشترك بين الهيئة ومنظمة “تيموس” الدولية الذي يستهدف نشر الوعي بأهمية السياحة الطبية وتبادل الخبرات والمعارف بين الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية وهيئة TEMOS في مجال وضع المعايير وآليات ضمان الجودة.