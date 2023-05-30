«الاعتماد والرقابة الصحية» تسجل 7 مستشفيات و11 مركز ووحدة طب أسرة

أعلن

أحمد طه، رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية اعتماد وتسجيل 7 مستشفيات بمحافظات المنوفية والبحيرة والدقهلية والاسماعيلية والقاهرة، و11 مركز ووحدة طب أسرة بالأقصر والإسماعيلية والسويس

وتجديد تسجيل مستشفى هيئة قناة السويس (نمرة6) بالإسماعيلية

كما كشفت هيئة الاعتماد والرقابة اليوم عن أهم القرارات الصادرة عن اللجنة العليا لاعتماد المنشآت الصحية، التي عقدت يوم الاثنين الموافق 29 مايو، حيث تضمنت اعتماد كل من: مستشفى العربي بالمنوفية، ووحدة طب أسرة حاجر الرزيقات بحري بالأقصر، وحدة طب أسرة السلام والمحطة بالإسماعيلية، وحدة طب أسرة الرياح بالإسماعيلية، وحدة طب أسرة الزنيقة بالأقصر، ومركز العالم لطب الأسنان بالجيزة.

وأضاف رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية أن موافقة اللجنة على تسجيل واعتماد المنشآت الصحية يتم بناء على تقارير المراجعين الخاصة بتقييم المنشآت وفقا لأدلة معايير الاعتماد الوطنية الصادرة عن الهيئة والحاصلة على الاعتماد الدولي من (الاسكوا).

وشملت قرارات اللجنة كذلك تجديد تسجيل مستشفى هيئة قناة السويس نمرة 6 بالإسماعيلية، وكذلك منح شهادات التسجيل للمنشآت الطبية التالية:

• مستشفى مركز أورام دمنهور بالبحيرة

• مركز طب أسرة أصفون بالأقصر

• وحدة طب أسرة جزيرة أرمنت بالأقصر

• مركز طب أسرة نفيشة بالإسماعيلية

• مستشفى مركز علاج أورام بميت غمر بالدقهلية

وكانت اللجنة العليا لاعتماد المنشآت الصحية قد قررت كذلك خلال شهر مايو اعتماد مستشفى الشهيد أحمد شوقي لطب المسنين بجامعة عين شمس، وكل من وحدة طب أسرة العهدة، ومركزي طب أسرة حي السلام والشهداء بالإسماعيلية، ومعمل تحاليل رويال لاب بالقاهرة.

كما تضمنت قرارات اللجنة بذات التاريخ تجديد تسجيل وحدة طب أسرة الهيش بالإسماعيلية، والموافقة على تسجيل كل من: مستشفى الزيتون التخصصي، مستشفى البنك الأهلي للرعاية المتكاملة بمحافظة القاهرة، إلى جانب مركزي طب أسرة الشروق والتوفيق بالسويس.