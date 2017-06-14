الاعتداء على حمدين صباحي وفض مظاهرة أمام المصري الديمقراطي

إيمان عوفبدأ في تمام الساعة التاسعة اعتصام بالحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، في إطار أسبوع تيران وصنافير؛ اعتراضًا على مناقشة اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية وإقرارها بالبرلمان، فيما يتزامن مع اعتصام المصري الديمقراطي الاجتماعي دعوات للتظاهر بميدان التحرير وأمام نقابتى المحامين وا

إيمان عوف

بدأ في تمام الساعة التاسعة اعتصام بالحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، في إطار أسبوع تيران وصنافير؛ اعتراضًا على مناقشة اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية وإقرارها بالبرلمان، فيما يتزامن مع اعتصام المصري الديمقراطي الاجتماعي دعوات للتظاهر بميدان التحرير وأمام نقابتى المحامين والصحفيين من أفراد رافضين إقرار الاتفاقية التي يتم بمقتضاها التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير. فيما فرضت قوات الأمن كردونات أمنية بمحيط نقابة الصحفيين وبشارع عبد الخالق ثروت وأمام نقابة المحامين وبمحيط ميدان التحرير؛ تحسبًا لوقوع مظاهرات رافضة لإقرار الاتفاقية بالأغلبية من قِبل البرلمان. وبالفعل قامت قوات الأمن بفض تجمُّع لعشرات الرافضين لإقرار البرلمان بالأغلبية اتفاقية إعادة تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية، وقامت بالاعتداء على المرشح الرئاسي السابق حمدين صباحي، ونشر عدد من المشاركين أسماء خمسة شباب قيل إنه تم اعتقالهم.





جاء ذلك قبيل دقائق من بدء اعتصام القوى السياسية بمقر الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي في أسبوع تيران وصنافير.

