الاصطفاف الوطنى

مع بلوغها 65 عاماً على قيامها، هل يمكن لمصر أن تصطف صفوفها حول مقاربة جديدة لقراءة ثورة يوليو.. التى بقدر ما وحدت المصريين بقدر ما أثارت بينهم جدلا غير صحى حول وجهات نظر متباينة بشأنها، من الخطورة بمكان دوام اشتعالها فى مثل هذه الظروف الدقيقة – الداخلية والإقليمية والدولية – التى تحتاج فيها البلاد لوحدة أبنائها، وهى مهمة إعلامية – سياسية فى المقام الأول.. لو أُحسن تناولها من خلال المقال والحوار والدراما.. إلى سائر الفنون الإعلامية الأخرى، لتحقق ما تصبو إليه مصر من تكتل عناصر قوتها (إعادة الاعتبار المستحق إلى “محمد نجيب” مثالاً)، وما إلى ذلك من مقاربات باتت ضرورية بين مؤيدى ثورة يوليو ومعارضيها، كمواطنين لا غرماء، بين من يراها كضرورة مثلت عند قيامها طوق نجاة للنظام السابق عليها.. من مخاطر استقطابه من قبل الحركات السياسية الراديكالية «النشطة».. وتنظيماتها السرية سواء من اليمين الدينى أو اليسار الشيوعى، هذا من ناحية، كما فى ذودها، أى الثورة، من ناحية أخرى.. عن الوطن لئلا تطوله سطوات صهيونية – إمبرالية 1948 – لتفتيته – على النحو المخطط له – ولجيرانه – لايزال، لولا أن حال جيش الثورة الحديث 1955 – بالكاد – وبين اعتداءاتها العسكرية المتتالية حتى 1973، ولا تزال تخطط لافتعال الأزمات بأشكال أخرى، ذلك فيما يراها آخرون على الجانب الآخر من «يوليو».. مجرد حركة عسكرية أحدثت انقلاباً فى الحياة الاقتصادية والاجتماعية – لإعادة التوازن النفسى والاجتماعى لطبقات مسحوقة – وإن نجحت جزئياً فى إشباع احتياجاتها – إلا أن ذلك ارتبط بلا مبرر من وجهة نظرهم بحرمان أقليات من امتيازاتهم المؤممة.. أحدثت شرخاً بين الشرائح البرجوازية والدنيا بعضها البعض، مازال يخيم على التقييم الموضوعى لمرحلة مفصلية من تاريخ الوطن.

إلى ذلك، وأياً كان الأمر بين مؤيد ومعارض لثورة يوليو – ما قبلها وما بعدها – فقد أصبحت شرعيتها حقيقة ثابتة فى التاريخ المصرى المعاصر – بانتصاراتها وعثراتها – ما يجعل الإفراط فى تمجيدها أو تجاهلها، انتقاصاً من المصالح العليا للوطن، فى وقت لا تُعلى قدر الموالين لها ولا تُضير مكانة الحانقين عليها، إذ كلاهما خاسر خصماً من رصيد مصر، ربما نتيجة لما يسببانه – المؤيد والمعارض – من تشويش «العقل الجمعى» للمواطنين الذى استطاع برغم ارتباكاته – ولكن بفضل ثوابت ثورته – التصدى غير مرة للتنظيمات السياسية السرية، محافظاً على الوجه الاجتماعى الأصيل الذى ارتضاه المصريون لأنفسهم منذ بدايات القرن العشرين حول الليبرالية العلمانية، وفى التأكيد على العمل العربى المشترك، إلى النأى عن سياسة الأحلاف، كذا بالنسبة لإجهاض – العقل الثورى – لنصر غير مستحق للصهيونية الدولية 1967، واتصالاً بانتفاضة الجماهير فى يناير 2011 – قبل تهميشهم – تنادى بنفس منطلقات يوليو 1952 فى العيش والكرامة.. والتى تجددت دون تأخير لتصنع ثورة يونيو 2013، موصولة بالشرعيتين السابقتين فى يوليو.. وأكتوبر اللتين احتفظ المصريون بقبسهما.. إلى أن خرجت الثورة الشعبية فى يونيو من رحمها.. لمواجهة الفاشستية الدينية ومخططات التفتيت Fragmentation، سيان بسيان، ما يؤكد أن ثورة يوليو ليست بعيدة الصلة عن الوجه الاجتماعى لمصر قبل قرن ونصف القرن من قيامها.. ولا منقطعة أواصرها بكل من شرعيتى أكتوبر 1973 ويونيو 2013، إذ لو اصطفت الصفوف تعضد جسور التواصل فيما بينهما، لأمكن لمصر فتح الطريق عريضاً كيما تنشد الأفضل لحاضرها ومستقبلها.