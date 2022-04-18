أكد الدكتور أحمد عبدالوهاب رئيس شركة الإسكندرية للزيوت والصابون إحدي شركات القابضة للصناعات الغذائية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية ، أنه يتم طرح عدد كبير من زيوت الطعام والصابون والمنظفات الشخصية والمنزلية في السوق المحلية من انتاج الشركة بأسعار أقل من السوق الحر بـ25% .

وقال عبدالوهاب إن من تلك المنتجات : مسحوق غسيل اتوماتيك زنة 3 كيلو جرام بسعر 51 جنيها ، وشيكارة مسحوق منظف ملابس زنة 11 كيلو بسعر 134 جنيها ، وشيكارة مسحوق منظف ملابس زنة 3.75 كيلو بسعر 65 جنيها .

وأضاف عبدالوهاب أنه يتم طرح جركن زيت بذرة قطن صافي سعة 20 لتر بسعر 340 جنيها ، وجركن زيت خليط عباد وصويا 20 لتر بسعر 340 جنيها ، وزيت الكرنك بسعر 26 جنيها ، وزيت بونو 1 لتر بسعر 29 جنيها ، وزيت بونو 2 لتر بسعر 55 جنيها .

وتابع عبدالوهاب أنه سعر زجاجة سائل تنظيف مطبخ زنة 4 لتر بـ 30 جنيه، وزجاجة منظف مطبخ زنة 1 لتر بسعر 11 جنيه، وسائل مواعين مطبخ 700 مللي 7.5 جنيه، وصابون تواليت 4 أنواع بسعر 5 جنيهات ، وصابون غسيل 400 جرام بسعر 7.5 جنيه .

وأشار عبدالوهاب إلى أنه يتم طرح صابون غسيل 200 جرام بسعر 3.25 جنيه، ومسحوق غسيل عادي زنة 1 كيلو بسعر 10 جنيه، ومسحوق غسيل اتوماتيك زنة 1 كيلو بسعر 15 جنيه، ومنعم ملابس بسعر 16 جنيه ، وزجاجة بخاخ مزيل دهون للبوتاجاز بسعر 11 جنيها، وجل معقم بسعر 10 جنيهات ، ومطهر حمامات زنة 500 مللي بسعر 10 جنيهات.

وأوضح عبدالوهاب أن شركة الاسكندرية للزيوت والصابون تطرح أنواع زيوت حر أيضَا بجانب الزيت التمويني ، منها زيت كوكي خليط 900 مللي ، وزيت بونو عباد 900 مللي حر، وزيت الكرنك بذرة قطن 900 مللي ، وزيت ميزو ذرة 900 مللي .

جاء ذلك خلال جولة تفقدية على مصنع الشركة في كفر الزيات بمحافظة الغربية بمشاركة أحمد كمال معاون وزير التموين والمتحدث الرسمي للوزارة ، و رمضان الشحات مدير المركز الاعلامي بوزارة التموين والتجارة الداخلية